Aygaz, temettü kararını duyurdu

AYGAZ A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararını duyurdu.

4.03.2025 09:39:020
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Aygaz, temettü kararını duyurdu


AYGAZ A.Ş.  KAP'a kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararını duyurdu. AYGAZ A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamada yönetim kurulunun 2024 yılı kar dağıtım önerisi duyuruldu. Buna göre pay başına 12,550 TL, net 10,6675 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Nisan 2025, ödeme tarihi ise 4 Nisan 2025.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada "Yönetim Kurulumuzun 03 Mart 2025 tarihli toplantısında, 2024 yılı karının Şirket Esas Sözleşmesinin 17'nci maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve kar dağıtımının 02 Nisan 2025 tarihinden itibaren başlaması hususlarının Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir" denildi.

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