Aynı anda birden fazla sosyal sorumluluk : Rekor Akbank'ta

Akbank aynı anda 34, Nef 13, TEB 10, Garanti BBVA 9, Türkiye İş Bankası 7, TSKB 6, Eti 5, Hayat ise 4 farklı KSS projesi yürütüyor.

Niteliğe çok önem veren şirketlerin KSS projelerinde en önemli amacı ise bu çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamak.

Capital Mart 2023 sayısından

Ürün ve hizmetleriyle milyarlarca tüketiciye dokunan şirketler, işlerini en iyi şekilde yapmanın yanı sıra topluma değer katmanın peşinde. Aynı anda birden fazla KSS projesi yöneten şirket sayısı artıyor. Deprem felaketinden sonra hedef aynı… Daha çok projeyle geleceğin inşasına ve sürdürülebilirliğe daha fazla katkı sağlamak.

Zor bir dönemden geçiyoruz. Doğal afetlerden iklim krizine eğitimden eşitsizliğe kadar pek çok sorunla karşı karşıyayız. Artan sorunlar, tek başına birey, devlet ya da kurumların çözemeyeceği kadar karmaşık ve çok boyutlu. Toplum ve çevreyle ilgili meselelerin çözümüne gönül veren şirketler de artık tek bir konuya odaklanmıyor. Aynı anda birden fazla sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyorlar.

Özellikle bu yıl ve önümüzdeki dönemde pek çok şirket, iletişim ve pazarlama bütçesindeki KSS harcamalarının payını artırmayı öngörüyor.

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