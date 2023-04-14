Çok projeli iyilik hareketi

Ayçe Tarcan Aksakal

atarcan@capital.com.tr

Ürün ve hizmetleriyle milyarlarca tüketiciye dokunan şirketler, işlerini en iyi şekilde yapmanın yanı sıra topluma değer katmanın peşinde. Aynı anda birden fazla KSS projesi yöneten şirket sayısı artıyor. Akbank eş zamanlı 34, Nef 13, TEB 10, Garanti BBVA 9, Türkiye İş Bankası 7, TSKB 6, Eti 5 KSS projesi yürütüyor. Deprem felaketinden sonra hedef aynı… Daha çok projeyle geleceğin inşasına ve sürdürülebilirliğe daha fazla katkı sağlamak.

Zor bir dönemden geçiyoruz. Doğal afetlerden iklim krizine eğitimden eşitsizliğe kadar pek çok sorunla karşı karşıyayız. Artan sorunlar, tek başına birey, devlet ya da kurumların çözemeyeceği kadar karmaşık ve çok boyutlu. Toplum ve çevreyle ilgili meselelerin çözümüne gönül veren şirketler de artık tek bir konuya odaklanmıyor. Aynı anda birden fazla sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyorlar. Akbank aynı anda 34, Nef 13, TEB 10, Garanti BBVA 9, Türkiye İş Bankası 7, TSKB 6, Eti 5, Hayat ise 4 farklı KSS projesi yürütüyor. Niteliğe çok önem veren şirketlerin KSS projelerinde en önemli amacı ise bu çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamak. Yaşadığımız deprem felaketinden sonra hepsinin ortak hedefi ise aynı. Daha fazla projeyle geleceğin inşasına ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamak. Bunun da yolu KSS projelerine ayrılan bütçeleri büyütmekten geçiyor. Özellikle bu yıl ve önümüzdeki dönemde pek çok şirket, iletişim ve pazarlama bütçesindeki KSS harcamalarının payını artırmayı öngörüyor.

DAHA FAZLA SORUMLULUK

Birden fazla alanda KSS projesi yürüten şirketlerin ortak özelliği, kendilerini kurumsal vatandaş olarak yaşadıkları çevre ve topluma karşı sorumlu hissetmeleri. Bu misyonla hareket eden yerli ve uluslararası pek çok şirket, kurumsal amaçlarına göre KSS çalışmalarındaki odak alanlarını belirliyor ve bu çerçevede projelerini hayata geçiriyor. Odak alan ve amaçlar ne kadar fazlaysa yürütülen projelerin sayısı da o oranda artıyor. Aynı anda 9 KSS projesi yürüttüklerini belirten Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, “Toplumsal yatırım programları stratejilerimizi belirlerken kurumumuzun değerleriyle örtüşen toplumsal duyarlılık ve ortak sorunlar üzerine yoğunlaşıyoruz” diyor. Toplumsal yatırım programlarını her yıl stratejik öncelikleri ve toplumun ihtiyaçları kapsamında ele aldıklarını söyleyen Evlioğlu, mevcut projelerinin etkilerini artıracak geliştirmelerle eş zamanlı olarak sosyal fayda yaratacak yeni projelere imza attıklarını ifade ediyor. Kapsayıcılıktan eşitlik ve çeşitliliğe kadar toplumsal gelişimin her alanında sorumluluk aldıklarını söyleyen Anadolu Efes Grup CCAO’su Selda Susal Saatçi, bu nedenle aynı anda farklı pek çok KSS projesini yürüttüklerini belirtiyor. P&G’de de pek çok çalışma eş zamanlı olarak hayata geçiriliyor. Son iki yılda sayısı 42’yi bulan “İyilik Hareketi” gerçekleştirdiklerini söyleyen P&G’nin KSS sözcüsü ve şirketin Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya kurumsal iletişim ve medya direktörü Nesli Kılıçal, yaklaşık 30 sivil toplum kuruluşuyla çalıştıklarını belirtiyor. Kılıçal, “Markaların da kurumsal vatandaş olarak sorumlulukları olduğuna inanıyoruz. Projelerimizin uzun soluklu ve sürdürülebilir olmasına önem veriyoruz” diyor.

DEZAVANTAJ YOK

Aynı anda birden fazla KSS projesi yürüten şirketler, projelerin de sürdürülebilir olması gerektiğine inanıyor. Projeleri kısa vadeli olarak değil, uzun vadeli tasarlıyorlar. Proje sayısının çok olmasının dezavantaj oluşturmadığını belirten KSS yöneticilerine göre önemli olan güçlü etki alanı yaratabilmek. Eş zamanlı 34 KSS projesini yöneten Akbank’ta da nicelik değil nitelik ve etki alanı önemseniyor. Projeler belirlenirken sürdürülebilir ve uzun soluklu olmasına, marka özüne ve odak alanlarına uygunluğuna dikkat ediliyor. Aynı anda çok sayıda KSS projesini yöneten TEB’de de proje sayısından çok yaratılan katma değere bakılıyor. “İyi ve örnek banka” anlayışıyla çok sayıda sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini söyleyen TEB Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Aşkın Dolaştır, “Burada kritik nokta, yarattığımız katma değerin boyutunun ve sürekliliğinin garanti altına alınması” diyor. Dolaştır, bu nedenle 2023 hedeflerinin, uygulamaların etkisini artırmak olduğunu belirtiyor. Kadının iş gücüne katılımını artırmadan yerli üretim ve girişimciyi desteklemeye kadar geniş bir sosyal sorumluluk haritasını destekleyen CarrefourSA’da da KSS projelerinin seçiminde sürdürülebilirlik esas alınıyor. CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, “Tüm sosyal çalışmalarımızın sürdürülebilir olmasına ve her türlü koşulda devamlılığın sağlanmasına önem veriyoruz” diye konuşuyor. 7 farklı KSS projesini yöneten Türkiye İş Bankası, bu çalışmalarda sürdürülebilirliğe odaklanıyor. KSS projelerinin dağılım, konu ve sayısının toplumun ihtiyaçları çerçevesinde şekillendiğini söyleyen bankanın KSS projeleri yöneticisi Gül Meltem Atılgan, çalışmaların sürdürülebilir, şeffaf ve hesap verilebilir şekilde yürütülmesine odaklandıklarını ifade ediyor.

STRATEJİ BELİRLEME

Koç’tan Eczacıbaşı’na, Boyner’den Zorlu Holding’e kadar pek çok büyük grup ve holdingin KSS projesinde dayanak noktasını Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları oluşturuyor. Projelerin buna uyumlu ve katkı sağlayacak şekilde tasarlanmasına stratejik önem veriliyor. Koç Topluluğu şirketlerinden Aygaz’ın pazarlama ve inovasyon genel müdür yardımcısı Rıdvan Uçar, eğitim, tarih, kültür-sanat, çevre, sağlık, spor ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi birçoğu BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan farklı alanlarda hayata geçirdikleri pek çok projeyle geleceğe yatırım yaptıklarını belirtiyor. Zorlu Holding ise sosyal sorumluluk faaliyetlerini dünyadaki paydaş temelli dönüşüme yanıt veren, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (SKA) rehber alan Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda yürütüyor. Toplumsal fayda yaklaşımlarını “sorumlu yatırım holdingi” anlayışıyla şekillendirdiklerini söyleyen Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Şahika Özcan Ortaç, dönemsel ve belirli bütçelere bağlı projeler yerine, temel meselelerin çözümünde etki gücü daha yüksek yaklaşımlara ve sistemsel dönüşüme ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Özcan Ortaç, “Bu nedenle de kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımının ötesinde, daha güçlü sosyal etki yaratabileceğimiz alanlara ve yaklaşımlara odaklanıyor, toplumsal fayda projelerimizi ve iş birliklerimizi de ‘etki’ lensiyle yönetiyoruz” diyor. Grup olarak FAVÖK’ün yüzde 1’ini SKA’lara ayırdıklarını belirten yönetici, bu sayede toplumsal etkilerini her geçen yıl artırdıklarını söylüyor.

HEDEF BÜTÇE

Pek çok büyük kurumda KSS projelerinin bütçeleri oldukça değişken olsa da her yıl önemli miktarda finansal kaynak buraya aktarılıyor. Aynı anda 13 KSS projesi yöneten Nef’te de KSS projelerinin bütçesi büyük. Sosyal sorumluluk çalışmalarını hayattan aldıklarını aşkla hayata geri verme çabası olarak tanımlayan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Her yıl dağıtılabilir kârımızın minimum yüzde 51’ini Nef Vakfı’na bağışlıyoruz” diyor. Aynı anda 6 KSS projesi yürüten TSKB’de de bu çalışmaların iletişim bütçesi içindeki payı yüzde 30- 40 bandında gerçekleşiyor. KSS projelerinde iklim değişikliği, çevre, kadın istihdamı, eğitim ve sanatta fırsat eşitliği gibi konulara yöneldiklerini söyleyen TSKB Genel Müdür Yardımcısı Meral Murathan, “Çalışmalarımızda daha çok kişiye ve kuruma ulaşarak etkimizi artırmak için STK’larla uzun soluklu iş birlikleri kuruyoruz” diyor. Murathan, KSS bütçelerinin algı yönetiminden çok insana ve çevreye dokunan etkili projelere kanalize edilmesinin önemli olduğunu ifade ediyor. Bünyelerindeki 25 markanın tamamının sosyal sorumluluk projelerine bütçe ayırdığını söyleyen L’Oréal Türkiye Genel Müdürü Sinem Sandıkçı, “Kurumsal iletişim bütçesinin 3’te 1’inden fazlası bu tarz projeler için kullanılıyor” diyor. Sandıkçı, kadınların güçlendirilmesi ve doğanın yenilenmesine katkı sağlamak için 150 milyon Euro’luk küresel fon ayırdıklarını belirtiyor. 6 KSS projesi yöneten Pınar, kültür, sanat ve spor alanlarına odaklanıyor. Pınar şirketlerinin bu yıl yaklaşık 30 milyon TL KSS bütçe planlaması bulunuyor. Sosyal yatırımlarda öncü olmayı hedefleyen Kale Grubu ise her yıl standart olarak FAVÖK’ün belirli bir oranını sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkı sağlayacak toplumsal programlara ayırıyor.

SAYI ARTACAK

Yaşadığımız deprem felaketi sonrasında pek çok kurum afet bölgesine yardım etmek için seferber oldu. Önümüzdeki dönemde kurumların yürüttüğü KSS projelerinin yaşadığımız deprem felaketinden etkilenen afet bölgesine uygun halde yeniden tasarlanması planlanıyor. Yine pek çok şirket bölgenin en önemli güncel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bu yıl tüm proje bütçelerini ve ek olarak yapabileceklerini değerlendirerek ek bütçe tahsis etmeyi amaçlıyor. Geçen yıl gerçekleştirdikleri KSS projeleriyle 4 milyon 246 bin kişiye dokunduklarını söyleyen Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, depremden sonra bölgenin ihtiyaçlarına yoğunlaşacaklarını belirtiyor. Nef Vakfı’nın barınma sorunu ihtiyacının karşılanması için konteyner kent kurulması üzerine hazırlıklarına başladığını söyleyen Timur, “İlk etapta 500 konteyner ve prefabrik okulla bölge halkına destek olacağız” diyor. Aktif olarak 20 KSS çalışması yürüttüklerini söyleyen Eczacıbaşı Holding KSS yöneticisi İlkay Yıldırım Akalın, bu yıl eğitimden sağlığa, bilimden spora, kültürden sanata pek çok alanda yürüttükleri mevcut ve yeni projeler için kaynaklarını artıracaklarını belirtiyor. Yönetici, “Gençlere yönelik projeleri önceliklendireceğiz” diyor. Sürdürülebilirlik, fırsat eşitliği ve sosyal fayda yaratma odağıyla farklı projeler geliştirmeye odaklanan Boyner Holding’in ana odağında, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın konularında var. Grup bu alandaki projelerini geliştirmeye ve yeni projeler eklemeye devam etmeyi hedefliyor. Eğitim, sağlık, gençler, kültür-sanat odak konuları etrafında sosyal etki yaratacak projeleri destekleyen Sanko Holding, önümüzdeki dönemde sosyal etki yaratacak projeleri desteklemeye devam etmeyi planlıyor. Anadolu Efes Grup’ta da önümüzdeki dönemde sosyal sorumluluk projelerinin hem sayısı hem etkisinin artması bekleniyor. Toplumsal sosyal fayda projeleri 2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri içinde 3 ana odak alanından birini oluşturan şirkette Türkiye ve yurt dışında sosyal etkinin artırılması hedefleniyor. Şirketin CCAO’su Selda Susal Saatçi, “Amacımız, çarpan etkisiyle pozitif sosyal etkiyi büyütmek” diyor.



“SAĞLADIĞIMIZ FAYDAYI ARTIRIYORUZ”

HAKAN POLATOĞLU / ETİ İCRA KURULU BAŞKANI



UZUN SOLUKLU Türkiye’de uzun soluklu ve sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleriyle ismi en fazla anılan şirketlerden biriyiz. Projelerimizle çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere toplumun her kesimine fayda sağlamak ve çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak için çalışıyoruz.



5 PROJE Halihazırda devam eden 5 farklı projemiz bulunuyor. Sağlıklı bir yaşam tarzını, sürdürülebilir tarımı, çocukların sosyokültürel gelişimini, geleceğimiz olan gençleri ve sokak hayvanlarını desteklediğimiz projelerimizi her yıl yeni açılımlarla derinleştiriyor, sağladığımız faydayı ve etkiyi artırıyoruz.



YENİ DÖNEM Her yıl sosyal sorumluluk projelerimiz için yeterli kaynağı ayırmaya özen gösteriyoruz. Önümüzdeki dönemde, mevcut projelerimizi daha da geliştirirken gelecek nesillerin mutluluğu için çevre ve doğa kaynaklarının sürekliliğini sağlamaya ve insanların mutluluğuna hizmet edecek toplumsal fayda odaklı yeni projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz.











“YENİDEN TASARLIYORUZ”

AYSEL AYDIN / HAYAT STRATEJİ VE PAZARLAMADAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI



İYİLİK “Hayata İyi Bakarız” teması üzerine dayandırdığımız, sürdürülebilirlik vizyonumuza paralel iyiliğin nesilden nesle taşınabilmesi için uzun vadeli, kalıcı ve sürdürülebilir hedeflerle hareket ediyoruz. Toplumsal ihtiyaçları esas alan konular hem bugün hem geleceğimizin daima önceliği. Geliştirdiğimiz sosyal etki projelerimizin ana öznesi ise insan ve çevre.



EK KATKI Tüm KSS projelerimizi yaşadığımız deprem felaketinden etkilenen afet bölgesine uygun halde yeniden tasarlamayı planlıyoruz. Bölgenin en önemli güncel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bu yıl proje bütçelerimizi ve ek olarak yapabileceklerimizi değerlendirerek ek bütçe tahsis edeceğiz. Afetten etkilenen vatandaşlarımıza yönelik uzun vadeli projeler yapmayı planlıyoruz.







