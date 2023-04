Çok projeli iyilik hareketi

“SAĞLADIĞIMIZ FAYDAYI ARTIRIYORUZ”

HAKAN POLATOĞLU / ETİ İCRA KURULU BAŞKANI



UZUN SOLUKLU Türkiye’de uzun soluklu ve sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleriyle ismi en fazla anılan şirketlerden biriyiz. Projelerimizle çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere toplumun her kesimine fayda sağlamak ve çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak için çalışıyoruz.



5 PROJE Halihazırda devam eden 5 farklı projemiz bulunuyor. Sağlıklı bir yaşam tarzını, sürdürülebilir tarımı, çocukların sosyokültürel gelişimini, geleceğimiz olan gençleri ve sokak hayvanlarını desteklediğimiz projelerimizi her yıl yeni açılımlarla derinleştiriyor, sağladığımız faydayı ve etkiyi artırıyoruz.



YENİ DÖNEM Her yıl sosyal sorumluluk projelerimiz için yeterli kaynağı ayırmaya özen gösteriyoruz. Önümüzdeki dönemde, mevcut projelerimizi daha da geliştirirken gelecek nesillerin mutluluğu için çevre ve doğa kaynaklarının sürekliliğini sağlamaya ve insanların mutluluğuna hizmet edecek toplumsal fayda odaklı yeni projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz.