BAGFAŞ’tan ‘faaliyet durdurma’ açıklaması

Şirketten Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, bakanlığın kararına karşı yasal hakların kullanılacağı belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca cumartesi günü yapılan açıklamada, Balıkesir’in Erdek ilçesinde bulunan ve denizi kirlettiği gerekçesiyle gündeme gelen Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş’nin (BAGFAŞ) faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi. Firmanın, 19 bin 385 ton sıvı amonyağı bitirmesi ve 428 bin ton ihracatı yapması için faaliyetlerinin 50 gün sonra durdurulacağı bildirildi.

‘FAALİYET DURDURMA TUTANAĞI YAYINLANDI’

Bunun üzerine BAGFAŞ, KAP aracılığıyla açıklama yaptı. BAGFAŞ, açıklamayla birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından kendilerine tebliğ edilen yazılı tutanağı da paylaştı.

Tutanakta, “Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal Gencer’e, BAGFAŞ’a ait işletmede faaliyetin durdurulması için 50 gün süre, sıvı amonyak tanklarında 19 bin 385 ton bulunmasından dolayı ve bu süre zarfında işletmeye sıvı amonyak alınmaması şartıyla verilmiş olup, bu süre sonunda işletmenin tüm faaliyetinin durdurulacağı taahhüt edilmiştir. Bu süre Gencer’in talebi üzerine verilmiş olup, bu süre sonunda kesin olarak faaliyetinin durdurulacağı, herhangi bir hak talep edilemeyeceği kendisine bildirilmiş olup, işbu tutanak mahallinde tarafımızca 4 nüsha olarak tanzim edilmiş ve imzalanmıştır” ifadeleri yer aldı.

KAP AÇIKLAMASI: YASAL HAKLAR KULLANILACAK

BAGFAŞ’tan KAP’a yapılan açıklamada ise, “Yönetim kurulumuzun 14 Haziran tarihli toplantısında fabrikalarımızda gerekli lojistik ve teknik tüm tedbirlerin alınmasına ve hukuka aykırı olduğu kanaatinde olduğumuz bu işleme karşı yasal haklarımızın süresi içinde kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

FİRMAYA 3 KEZ CEZA KESİLMİŞTİ

Balıkesir Valiliği’nce perşembe günü yapılan açıklamada, işletme bünyesindeki kıyı tesisinde depolanan kükürt maddesinin denize atıldığının tespit edilmesi üzerine 1 Haziran’da 96 bin 561 lira, daha önce de biri 2018, diğeri ise 2020 yılında olmak üzere 3 kez ceza uygulandığı belirtilmişti.