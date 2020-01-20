Bakan Albayrak’tan enflasyon ve büyüme tahmini

Bakan Albayrak’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Türkiye ekonomisi Temmuz 2018’den beri birden fazla kur atağına maruz kaldı. Kurda stabilizasyon sağlandı. Kur şu olacak demek doğru değil ancak rekabetçi bir kur olmalı.

Gerek Ağustos 2018’den bu yana, gerek 2019’un tamamında, TL varlıkların ayrıştığını ve kazandırdığını görüyoruz.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

2019’u tarihe geçecek bir yumuşak inişle, inşallah pozitif bir büyüme ile geride bırakacağız.

“2020’DE TEK HANELİ ENFLASYONU GÖRECEĞİZ”

2019 enflasyonun dizginlenmesi açısından kritik bir yıldı. 2020 tek haneli enflasyonu gördüğümüz yıl olacak.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Erken seçim söylemi iyi niyetli değil; 5 senede 8 seçim geçirdik. Türkiye seçim yorgunu. İktidarın gündeminde böyle bir şey yok.”