Bakan Bilgin’den asgari ücret açıklaması: Aralıkta en kapsamlı müdahaleyi yapacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Asgari ücrette aralık ayında en kapsamlı müdahaleyi yapacağız” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin “2023’e doğru şehir buluşmaları Afyonkarahisar” programında konuştu.

Bilgin’den asgari ücret açıklaması geldi. Bilgin, “Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız” diye konuştu.

Bilgin, “Maden şehitlerinin aile bireylerinin kamuda istihdamı ile ilgili sınırlandırmayı kaldırıyoruz” dedi.

Bakan Bilgin, EYT ile ilgili ise, “EYT meselesini çözeceğiz. Ekonomik şartların etkisinde çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.