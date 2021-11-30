Bakan Elvan büyüme rakamlarını değerlendirdi

Bakan Elvan Twetter'dan büyüme rakamlarını değerlendiren paylaşım yaptı.

30.11.2021 13:51:000
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Bakan Elvan büyüme rakamlarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımların atılacağını belirterek, “Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.

Dış talebin büyümedeki etkisine dikkati çeken Elvan, şunları kaydetti:

“Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021’in üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir.”

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