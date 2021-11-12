Bakan Elvan'dan dolar mesajı: Kurun değeri piyasada belirlenir

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla, yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil. Kurun değeri de piyasada belirlenir” diye konuştu.

12.11.2021 13:50:000
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Bakan Elvan'dan dolar mesajı: Kurun değeri piyasada belirlenir

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2021 yılında büyümenin dengeli bir görünüm ile yüzde 9’un üzerinde gerçekleşmesinin beklendiğini kaydetti. Elvan, döviz kurlarındaki hareketliliğe de değinerek, “Hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla, yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil. Kurun değeri de piyasada belirlenir” diye konuştu.

Bakan Elvan şunları kaydetti:

“Türkiye ekonomisinin en güçlü çıpası kamu maliyesidir. Mali disiplin şiarımızdan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. 2021 yılı bütçemizde yüzde 4,3’lük bir bütçe açığı öngörmüştük.

Bu yılı yüzde 3,5’in altında bir bütçe açığıyla kapatacağız. Esnafın 2021’den önce kullandığı hazine destekli kredilerin faizlerinin ortalama yüzde 75’ini yıl sonuna kadar biz karşılayacağız

Yapılandırma Kanununa 5,9 milyon mükellefimiz başvurdu, 155 milyar lira alacak yapılandırıldı. 1 Kasım itibarıyla yaklaşık 46,2 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi.”

Kur mesajı

Son günlerdeki döviz kurlarındaki hareketliliğe değinen Elvan, “Hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla, yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil” dedi. 

Türkiye’de dalgalı kur rejiminin olduğunu belirten Elvan, “Kurun değeri de piyasada belirlenir” diye konuştu.

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