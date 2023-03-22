Bakan emekli aylığına zam açıkladı: EYT'liler de yararlanacak

Çalışma Bakanı Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalışıldığını, düzenlemenin EYT kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirdi.

22.03.2023 13:48:580
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Bakan emekli aylığına zam açıkladı: EYT'liler de yararlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara’da Türkiye Emekliler Derneğini ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

En düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalıştıklarını açıklayan Bilgin, çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirdi.

Bilgin, "Önerilerimizi Cumhurbaşkanımızın olumlu değerlendireceğini ümit ediyorum. Bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak." dedi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, önceki gün yaptığı açıklamada emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen bin 100 liralık ikramiyelerin, en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liraya yükseltilmesini istemişti.

Görüşmenin bu talep üzerine planlandığı öğrenilirken, emeklilere verilecek yeni ikramiye tutarlarının da belirlenmesi öngörülüyor.

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