Bakan Koca, telefon numarası verip çağrı yaptı

Sağlık Bakanı Koca, Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesi'nde başladığını duyurdu.

16.07.2021 14:18:000
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Bakan Koca, telefon numarası verip çağrı yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllüler katılıyor. Yerli aşının sonuçlanmasına destek için zemin kat aşı birimine bekliyoruz."

Koca, gönüllülerin 0312 552 60 19 numaralı telefonu arayarak başvuru yapabileceklerini belirtti.

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