Bakan Kurum, sosyal konut projesinde ilk başvuruları açıkladı

Sosyal konut projesine başvurular bugün itibarıyla başladı. Uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi, e-devlet, Halkbank ve Ziraat Bankası aracılığıyla başvuru yaptı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvurulara ilişkin ilk sayıları paylaştı. Kurum, TOKİ aracılığıyla inşa edilecek sosyal konut projesine saat 11.00 itibarıyla 141 bin başvuru yapıldığını açıkladı.

Bakan Kurum, "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi Basın Buluşması" programı öncesinde, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle sabah kahvaltısında bir araya geldi. Kurum, burada yaptığı açıklamada, "(Sosyal konut projesi) Aldığımız veriye göre saat 11.00 itibarıyla 141 bin başvuru yapıldı" dedi.

Kurum'un konuşmasında öne çıkanlar şöyle:



Vatandaşlarımız, toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2 artı 1 konutlarımıza, aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olacaklar. Toplam 850 bin lira fiyata sahip 3 artı 1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle, 240 vadeyle yapabilecekler.



Proje kapsamında ilk defa, insanımıza, altyapıları ve imarı tamamlanmış, ev yapmaya hazır arsalar da sunuyoruz. Böylece, vatandaşımız gidecekler, kendi evlerini bu arsalara yapabilecekler. İki çeşit arsamız var. İlki, 350 ila 500 metrekarelik büyüklükte olacak. Buralarda yapılacak konut büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare olacak. Vatandaşımız, 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 1.604 liradan başlayan taksitlerle, 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde ödeneceği bir yöntemle arsasını alacak.



İkincisi ise; hisseli parseller olacak. Burada da konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle, yine 10 yıl vadeyle ve faizsiz bir şekilde insanımız arsasına kavuşacak.



Bir diğer yatırımımız ise esnafımıza, sanayicimize, gençlerimize sunacağımız yeni işyerlerimiz. İlk etapta Ankara’dan Adana’ya, Erzurum’dan Diyarbakır’a, Kastamonu’dan Konya’ya 28 ilimizde toplamda; 50 ile 200 metrekare büyüklüğünde 10 bin yeni işyeri yapıyoruz. Küçük ve orta ölçekli sanayicimizin istifadesine sunuyoruz.



Bu işyerleri; ülkemizin yatırımına, üretimine, sanayisine, istihdamına büyük katkı sunacak. Bu işyerlerinin de ödemeleri şu şekilde olacak. 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle, 120 ay vadeyle sanayicimiz, genç girişimcilerimiz yeni işyerlerinden istifade edebilecek.



Başvuruları bugün başlattık. Ekim ayı sonuna kadar sürecek. İnşallah ilk temellerimizi kısım kısım, Kasım-Aralık gibi atıyoruz. Yine arsa ve sanayi işyeri için başvurularımız 10 Ekim’de başlıyor, 7 Kasım’a kadar da devam edecek. İlk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitireceğiz.



Projemiz tamamlandığında; sosyal konut sayısını 2 milyona çıkarmış olacağız. Oturan vatandaş sayımızı da 10 milyonun üzerine çıkarmış olacağız. Bu yatırım; yaklaşık 900 milyar liralık yatırım değerine sahip. Çarpan etkisiyle, 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketliliğe yol açacağını hesaplıyoruz.