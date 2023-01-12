Bakan Nebati, banka temsilcileri ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyesi bankalarla görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

12.01.2023 09:25:130
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Bakan Nebati, banka temsilcileri ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, detaylarını açıkladıkları ilk etapta 200 milyar lira kefalet karşılığı 250 milyar liralık kredi paketlerini Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyesi bankalarla değerlendirdiklerini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyesi bankalarla görüşmesine ilişkin bilgi verdi. Detaylarını açıkladıkları ilk etapta 200 milyar lira kefalet karşılığı 250 milyar liralık kredi paketlerini Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyesi bankalarla değerlendirdiklerini belirten Nebati, "Bankalarımızın genel müdürleri, başta KOBİ'lerimiz olmak üzere genç, tekno ve kadın girişimcilerimiz önceliklendirilerek geniş yelpazede destek sunulmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdiler" değerlendirmesinde bulundu.

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