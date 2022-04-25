Bakan Nebati “Enflasyon ataletini kıracağız”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Washington toplantılarında aldığımız geri bildirimler, Türkiye'ye oldukça pozitif baktıklarına ve ülkemize yönelik sermaye girişlerinin önümüzdeki dönemde artacağına işaret ediyor" dedi.

Nebati, İstanbul Ticaret Odası (İTO) İş Dünyası Buluşması'nda yaptığı konuşmada, tüm sorunların kendileri için aynı zamanda türlü fırsat ve imkanlar barındırdığını kaydederek " Biz problemleri kesinlikle yok saymıyoruz; onları asla halının altına süpürme gibi bir niyetimiz de yok. Tam tersine kalıcı ve kapsayıcı çözümler üretmek için çalışıyoruz. Oluşan yeni koşullardaki fırsatları değerlendirmek için stratejik hamleler yaparak yolumuza devam ediyoruz. Gerekirse, ecdadımız gibi gemileri karadan yürütür yine de yolumuzdan, hedeflerimizden kesinlikle sapmayız" diye konuştu.

"ABD'deki toplantılarda en önemli madde enflasyondu"

Bakan Nebati, ABD'de katıldığı G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları'ndan bahsederek, toplantılarda en önemli gündem maddesinin enflasyon olduğunu, bu problemin daha fazla konuşulacağını söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle küresel büyüme tahminlerindeki aşağı yönlü revizelerin, toplantıların ikinci gündemini oluşturduğunu kaydeden Nebati, merkez bankalarının para politikasında sıkılaşmaya gitmesinin, gelişen ekonomilerde borçlanma maliyetlerini artırdığını, söz konusu gelişmenin üçüncü gündem maddesini teşkil ettiğini anlattı.

Bakan Nebati, her yıl düzenli olarak yapılan ve dünyanın dört bir tarafından maliye bakanlarının katılımıyla düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantılarına katıldıklarını anımsatarak, çeşitli ülkelerin bakanları ve merkez bankası başkanlarıyla, yatırımcılarla ve uluslararası kuruluşların yöneticileriyle verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Sorunlara karşı küresel iş birliği ve koordinasyonun önemini bir kez daha vurguladıklarını aktaran Nebati, özellikle uluslararası yatırımcıların yoğun ilgisi karşısında Amerikan Ticaret Odası (AmCham), Uluslararası Mutabakat için İş Konseyi (BCIU) ve JP Morgan'ın düzenlediği üç farklı yatırımcı toplantısında reel sektör ve portföy yatırımcılarıyla bir araya geldiklerini kaydetti.

"Uygun kredilerle sizlerin önünü açıyoruz"

Bakan Nebati, 20 Aralık'ta başlattıkları kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında bugün itibarıyla 782 milyar TL biriktiğini kaydederek, TL tasarruflarının artırılmasına yönelik birçok finansal ve vergisel adımın uygulanması kararı aldıklarını, mevduatların ortalama vadesini uzattıklarını; enflasyonun önemli bir belirleyicisi olan döviz kurunda istikrar sağladıklarını söyledi.

Altın tasarruflarını ekonomiye kazandırmak için başlattıkları uygulamalardan, Kredi Garanti Fonu kanalıyla sundukları desteklerden bahseden Nebati, "İhracat ve turizm yatırımlarını finanse etmek üzere 150 milyar TL'lik uzun vadeli ve düşük faizli kredi imkânını ilan ettik. Türk Lirası'na güvenin. TL üzerinden tarihi ucuz kredi ve uzun vadelerle sizlerin önünü açıyoruz" diye konuştu.

Nebati, "Enflasyon üzerinde kararlı adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Savaşımız enflasyonla ilgili olacak. Önemli adımlarımızın enflasyon belası nedeniyle görülmemesini istemiyoruz. Atmış olduğumuz bu adımlarla enflasyon beklentilerini günbegün iyileştireceğiz ve oluşan enflasyon ataletini de yine bizler kıracağız" şeklinde konuştu.