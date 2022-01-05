Bakan Nebati: Ortodoks politikaları bıraktık, rahat olun

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Ortodoks politikaları bıraktık, heterodoks politikalara yöneldik. Bu dönem herkesin kazandığı bir dönem olacak. Rahat olun” dedi.

5.01.2022 12:06:000
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Bakan Nebati: Ortodoks politikaları bıraktık, rahat olun

Bakan Nebati’nin açıklamalarından başlıklar şöyle:

“Türkiye ihracat odaklı büyümeye devam edecek.

Kur korumalı TL mevduata katılım dün itibarıyla 91,5 milyar liraya geldi.

Bu yıl tarihi rekorların kırıldığı, yeni ekonomik modelin uygulanabilir olduğu, öngörülebilir, Türkiye’nin kazanımlarının en yüksek olduğu yıl olacak.

Getireceğimiz yeni enstrümanlarla, üretim odaklı, imalat ve ihracata yönelik firmalarımızı destekleyecek çok önemli çalışmalarımız var.

İhracatını artırmak isteyenleri sırtımızda taşıyacağız.

Ortodoks politikaları bıraktık, heterodoks politikalara yöneldik. Bu dönem herkesin kazandığı bir dönem olacak. Rahat olun.

Bu yıl tarihi rekorların kırıldığı, Türkiye Ekonomi Modelinin uygulandığı, daha öngörülebilir, istikrarlı, Türkiye’nin kazanımlarının daha fazla olduğu bir yıl olacak.

Artık 20 milyar dolar ve üzerinde ihracatla yolumuza devam ediyoruz.

“Kur artık tartışılır olmaktan çıktı”

Kur artık tartışılır olmaktan çıktı. Serbest piyasa koşulları altında döviz kurları dengeye kavuştu, artık gündemimizden çıkarıyoruz.”

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