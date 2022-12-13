Bakan Nebati: Sanayide çarklar hızla dönüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Ekim ayı ara malında, dayanıklı tüketim malında, sermaye malında üretimin güçlendiği bir ay olurken sanayide çarklar hızla dönmeye devam etmekte" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sanayi üretiminin gelişmiş ekonomilerde gerilerken ekim itibarıyla Türkiye'de artış gösterdiğini belirterek, "Ekim ayı, ara malında, dayanıklı tüketim malında, sermaye malında üretimin güçlendiği bir ay olurken yerli üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımız çerçevesinde sanayide çarklar hızla dönmeye devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekim ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminin durgunluk riskiyle karşı karşıya olan dünyanın gelişmiş ekonomilerinde hız keserken, Türkiye'de ekim ayı itibarıyla hem aylık hem de yıllık bazda güçlü bir artış gösterdiğine işaret eden Nebati, şunları kaydetti:

"Ekim ayı, ara malında, dayanıklı tüketim malında, sermaye malında üretimin güçlendiği bir ay olurken yerli üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımız çerçevesinde sanayide çarklar hızla dönmeye devam etmektedir. Dün verisi açıklanan istihdamdaki artışın ardından sanayi üretimindeki yükseliş, Türkiye Ekonomi Modeli'nin çıktılarını bizlere göstermeye devam etmektedir."