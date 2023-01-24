Bakan Nebati yapılandırma paketinin detaylarını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Yapılandırma Kanunu”na ilişkin olarak yaptığı açıklamada, yapılandırılan borçların 4 yıla kadar yayılan aylık taksitler halinde 48 taksitle ödenebileceğini ve yapılandırılan borcun idari para cezası olması durumunda asıl alacaktan da yüzde 10 indirim sağlanacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir İl Programı’nda “Yapılandırma Kanunu” hakkında yaptığı konuşmada, kanunun hem yapılandırma hükümlerini hem de vergi mevzuatında çeşitli yeniliklerin olduğu hükümleri kapsayacağını söyledi.

Yapılandırmaya ilişkin hükümleri sıralayan Nebati, Vergi Daireleri, Gümrük Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler, İl özel idareleri ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları’na ödenmesi gereken kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapıldığını açıkladı. Nebati sözlerine şöyle devam etti:

“Teklifle, vergi ve prim borçları başta olmak üzere, çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna süresinde ödenememiş borçların cezaları kaldırılarak ödenmesini getiriyoruz. Şunu da belirtmem gerekir ki, bu güne kadar diğer yapılandırma yasalarında kapsama alınmayan adli para cezaları dahil olmak üzere idari para cezalarını da yapılandırma kapsamına alıyoruz. Tabii bunların faizlerini de düşük bir oran ile güncelleyerek ödenmesini daha kolay hale getiriyoruz.

Bu yapılandırma kanununda vergi dairesine ödenmesi gereken hangi tür borç olursa olsun yapılandırılacak. Bir tane istisnamız var o da 2022 yılı için ödenmesi gereken geçici vergiler. Onlar da zaten beyanname verme süresinde kadar ödenmezse terkin edildiği için kapsama almadık. Ayrıca, davalı olan vergi ve prim dosyalarındaki ihtilafları sonlandırarak ödeme imkânı getiriyoruz. Teklifte, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine imkân sağlayan düzenlemelere de yer veriyoruz. İşletmelerimiz, 2018 ila 2021 yılları için, gelir, kurumlar, KDV ve gelir stopaj vergilerinde matrah ve vergi artırımı yaparak vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacak.”

Nebati, vergilerini peşin ödenmesi hakkında yaptığı açıklamada, artırılan matrahların vergilerininin peşin ödenmesi durumunda vergi aslında yüzde 10 indirim sağlanacağını belirtti. Söz konusu teklifteki önemli bir yeniliğin taksit ödeme sürelerinin 4 yıla çıkarılması olduğunu dile getiren Nebati, şu ifadeleri kullandı:

“Böylece vatandaşlarımız yapılandırılan borçlarını 4 yıla yayılan aylık taksitler halinde 48 taksitte ödeyebilecekler. Ödeme süresini uzun tuttuk ancak daha kısa sürede ödemek isteyenlere de ayrıca avantajlar getiriyoruz. Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, zaten küçük oranlar uygulayarak hesapladığımız Yurt içi-ÜFE tutarının yüzde 90’ından da vazgeçiyoruz. Eğer yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlıyoruz.

2 bin lirayı aşmayan icralık borcu olan vatandaşlarımızın bu borçlarını tasfiye edecek ortamı zaten daha önce hazırlamıştık. Şimdi de vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun borcu bulunan vatandaşlarımızın 2 bin lirayı aşmayan borçlarını siliyoruz. Bir kişinin, 31 Aralık 2022 tarihinden önce ödenmesi gereken borçlarının toplamı 2 bin lirayı aşmıyorsa bu düzenleme kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir şart aramadan borçlarını siliyor, alacağımızdan vazgeçiyoruz. Böylece, bu borçlar nedeniyle vergi dairelerimiz takip işlemleri yapmayacak, vatandaşımız da takibe muhatap olmayacaktır."

"Gelir Vergisi Kanunu'nunda yer alan genç girişimci istisnasının tutarını artırıyoruz"

Nebati, teklifte yer alan diğer bazı düzenlemelere ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Gelir Vergisi Kanunu’nunda yer alan genç girişimci istisnasının tutarını artırdıklarını ve istisna kapsamında ilk defa işe başlayan gelir vergisi mükelleflerinin üç hesap dönemi kazançlarının yıllık 75 bin lirasının gelir vergisinden istisna edileceğini söyledi. “Söz konusu tutarı 2023 yılı için 150 bin liraya çıkarıyor ve her yıl Gelir Vergisi tarifesinin ikinci dilimi tutarına paralel olarak artmasını sağlıyoruz.” diyen Nebati, böylece izleyen yıllarda, dilim tutarlarında yeniden değerleme oranında artış oldukça, bu istisnanın da beraberinde artacağını belirtti.

Nebati ayrıca, TOKİ tarafından konut ve konut ile birlikte ihale edilen yapım işlerine ilişkin olarak, bu yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, damga vergisi istisnası getirileceğini açıkladı.