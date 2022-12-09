Bakan Nebati'den 2 bin kadro müjdesi

Bakan Nebati, Şubat 2023'te 2 bin gelir uzman yardımcısı alınacağını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Şubat ayında gelir uzman yardımcısı alımının yapılacağı 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz." ifadesini kullandı.
Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına girerken ülke ekonomisindeki hedeflerini başarıya ulaştıracak yeni çalışma arkadaşları için yeni kadroları duyurmak istediklerini belirtti.
Nebati, "Bu kapsamda, 2023 yılı Şubat ayında gelir uzman yardımcısı alımının yapılacağı 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.