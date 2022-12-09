Bakan Nebati'den 2 bin kadro müjdesi

Bakan Nebati, Şubat 2023'te 2 bin gelir uzman yardımcısı alınacağını açıkladı.

9.12.2022 15:04:400
Paylaş Tweet Paylaş
Bakan Nebati'den 2 bin kadro müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Şubat ayında gelir uzman yardımcısı alımının yapılacağı 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına girerken ülke ekonomisindeki hedeflerini başarıya ulaştıracak yeni çalışma arkadaşları için yeni kadroları duyurmak istediklerini belirtti.

Nebati, "Bu kapsamda, 2023 yılı Şubat ayında gelir uzman yardımcısı alımının yapılacağı 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İletişim Başkanı Altun: “Türkiye Özgün Bir Dış Politika Modeli İzliyor”

İletişim Başkanı Altun: “Türkiye Özgün Bir Dış Politika Modeli İzliyor”

Cumhurbaşkanı TRT World Forum’da: Putin ve Zelenskiy ile buğday krizini görüşeceğim

Cumhurbaşkanı TRT World Forum’da: Putin ve Zelenskiy ile buğday krizini görüşeceğim

Bakan Nebati'den 2 bin kadro müjdesi

Bakan Nebati'den 2 bin kadro müjdesi

İSTİB Başkanı Kopuz: Zincir marketlerin kabahati görünenden çok

İSTİB Başkanı Kopuz: Zincir marketlerin kabahati görünenden çok

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

İTO Başkanı Avdagiç'ten enflasyon açıklaması

İTO Başkanı Avdagiç'ten enflasyon açıklaması

Yorum Yaz