Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun herkesin ortak meselesi olduğunu belirterek "Son 20 yılda, millet olarak her türlü krizden nasıl güçlenerek çıktıysak enflasyon belasından da aynı iradeyle kurtulacak, güçlenerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Bakan Nebati,, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan nisan ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyonun herkesin ortak meselesi olduğunun altını çizen Nebati, "Ancak bu durum ihracat, istihdam, yatırım ve üretimdeki artışlarla Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdığımız gerçeğini asla gölgeleyemez. Pandeminin neden olduğu tedarik zincirlerindeki aksamalara ilaveten Rusya-Ukrayna savaşının küresel enerji, gıda ve diğer emtia fiyatlarını daha da yükseltmesi tüm dünyada enflasyonu körüklemiştir. Örneğin ABD'de enflasyon son 41 yılın zirvesinde seyrederken Almanya ve Fransa son 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor. Diğer Avrupa ülkelerinde de durum bundan farksız." değerlendirmesinde bulundu.

Nebati, söz konusu küresel olumsuzluklara ilaveten ülkede döviz kuru gelişmelerine bağlı enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğinin de bir gerçek olduğunu vurgulayarak kur korumalı mevduat ürünleri başta olmak üzere aralık ayından bugüne alınan tüm tedbirlerle birlikte finansal piyasalarda istikrarı sağladıklarını ve döviz kurundaki oynaklığı önemli ölçüde kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Bunlara ek olarak KDV ve vergi indirimlerinden saha denetimlerine, stratejik sektör ve emtialardaki sübvansiyonlardan kapsayıcı teşvik paketlerine kadar geniş önlemler aldıklarını ve almaya devam ettiklerini belirten Nebati şunları kaydetti:

"Stokçuluğu önlemek ve fiyatların seyrini izlemek amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda dijital 'Ürün Takip Sistemi' çalışmalarımızın meyvelerini de çok yakında alacağız. Yüksek enflasyon sebebiyle insanımızın yaşadığı sıkıntıların her birinin farkındayız ve sorunları asla görmezden gelmemiz söz konusu dahi olamaz. Herkes şunu çok net bir şekilde bilmedir ki son 20 yılda, millet olarak karşı karşıya kaldığımız her türlü krizden nasıl güçlenerek çıktıysak bugün bu enflasyon belasından da aynı iradeyle kurtulacak, güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Yarına yön veren lider ülke olma yolunda sabırla, ısrarla, inançla ve beraberce yol alarak tüm sorunlarımızı tek tek aşacağız. Kararlılığımızdan ve azmimizden kimsenin en ufak bir şüphesi dahi olmasın!"