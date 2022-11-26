Bakan Nebati’den enflasyon değerlendirmesi

"Gelen veriler şunu gösteriyor ki, enflasyonda en yüksek değerlerin görülmüş olduğunu, bundan sonra da sayısal olarak aşağı yönlü enflasyon oranlarını ve sonuçlarını hep birlikte yaşamış olacağız."

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Bütçenin kabul edilmesinin ardından konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, “Gelen veriler şunu gösteriyor ki, enflasyonda en yüksek değerlerin görülmüş olduğunu, bundan sonra da aşağı yönlü enflasyon oranlarını ve sonuçlarını hep birlikte yaşamış olacağız. Bu bütçenin de bir özelliği bu olacak inşallah” dedi.

Komisyonda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların bütçelerinin kabul edilmesinin ardından Bütçe Kanun Teklifinin maddelerinin görüşmelerine geçildi. 16 maddeden oluşan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 7 maddeden oluşan 2021 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi de komisyonda kabul edildi.

Kanun teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmelerde, şehirler arası hizmet veren belediyelere ait cenaze araçlarına kasko yapılmasına imkan tanınmasına ilişkin AK Parti ve CHP'nin ortak önergesi kabul edildi.

Enflasyonda en yüksek değerler görüldü

Bütçenin kabul edilmesinin ardından teşekkür konuşması yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin daha önce tecrübe edilmemiş küresel şok karşısında, makroekonomik temellerinin ne denli kuvvetli olduğunu bir kez daha kanıtlayarak bu bütçenin getirildiğini söyledi. Ekonomik büyümenin, 2021 yılında son 50 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını, ihracatta rekorlar kırıldığını, makine teçhizat yatırımlarının kesintisiz devam ettiğini belirten Nebati, üretim artışının da istihdam artışıyla desteklendiğini anlattı.

Nebati, küresel ölçekte enflasyon oranlarının artmasına yol açan bir durumla karşı karşıya kalındığına işaret ederek, "Bu günlerde tüm verilerimiz çok çok iyi geliyor, tek sorunlu alanımız var enflasyon. Enflasyonla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Bu mücadelemize devam ederken, vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmek konusunda gerekli tüm adımları attık ve atmaya da devam edeceğiz. Gelen veriler şunu gösteriyor ki, enflasyonda en yüksek değerlerin görülmüş olduğunu, bundan sonra da sayısal olarak aşağı yönlü enflasyon oranlarını ve sonuçlarını hep birlikte yaşamış olacağız. Bu bütçenin de bir özelliği bu olacak inşallah." diye konuştu.

Türkiye Ekonomi Modeli'nin hedefleri doğrultusunda yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendirdiklerinin altını çizen Nebati, ekonomik büyümenin dengeli görünümünü koruduğunu ve istihdamın da tarihi yüksek seviyelere ulaştığını kaydetti. Gelecek dönemde de yüksek katma değer üreten, küresel ölçekte daha üst seviyelere hızla yükselen müreffeh bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri, 5 Aralık Pazartesi günü başlayacak.