Bakan Nebati’den enflasyon ve seçim mesajı

Bakan Nebati’nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

(Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları) Dün akşam itibarıyla 340 milyar liraya yaklaştı. 10 milyar doları aşan bir döviz bozumu, ona yakın TL girişi oldu.

Enflasyonda yaza doğru gevşeme bekliyoruz.

Bu yılın sonunda yüzde 24’ler civarında bir enflasyon bekliyoruz. 2023’ün mayıs ayında enflasyonda tek haneli rakamı göreceğiz.

Bütçe açığını artırmayacak bir büyüme modeliyle 2023’e girmiş olacağız.

Altınla ilgili yarın açıklayacağımız büyük bir kampanyamız olacak.

Londra temasları

Londra’da yatırımcılarla görüşmeler muhteşem geçti. Londra’da yatırımcılar görüşmelerden mutlu ayrıldı, biz mutlu ayrıldık. İletişimimiz devam edecek. Uzak Doğu ve Washington yapacağız.

Kur korumalı mevduat belli bir noktaya geldi, altın da belli bir noktaya gelir ve yeni ihtiyaç olursa, diğer enstrümanları da görebiliriz. (Enflasyona karşı korumalı enstrüman) İhtiyaç olursa her şey olur.

“Ukrayna sorunu çözüldü gibİ”

Ukrayna krizi sanki çözüldü gibi. Enerji fiyatlarının getirdiği yük azalacaktır. Bu da farklı politikaların geliştirilmesine olanak verecektir.

136 ülkede merkez bankalarının faiz oranları negatifte. Kendimize haksızlık yapmayalım, dengeli şekilde gidiyoruz.



