Bakan Nebati'den EYT ve enflasyon açıklamaları

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT ile ilgili maliyetin 2023 için 255 milyar TL olarak hesaplandığını, 31 Aralık'ta EYT'nin bu yılki yükünün kasaya konduğunu söyledi.

Gazetelerin ve haber ajanslarının Ankara temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT düzenlemesi için 2023 bütçesine yönelik çok sıkı tedbirler aldıklarını belirterek, "EYT'nin bütçeye maliyetini bu yıl için 255 milyar lira olarak hesapladık" dedi.

Ocak ayı enflasyonunun asgari ücretlerdeki artış nedeniyle bir miktar etkisini devam ettireceğini ancak, ardından düşüş trendini sürdüreceğini söyleyen Nebati, enflasyonda baz etkisinin sona erip doğrudan alınan kararların etkisinin ne zaman görüleceği sorusu üzerine, “Ocak ayı asgari ücretin artmasından dolayı sıkıntılı olur ama ondan sonra bizim beklentilerimiz OVP hedefleri doğrultusunda gider. Bu ayı atlattıktan sonra çok daha rahat yürürüz” dedi.

Gıda enflasyonunun azaltılmasıyla ilgili bir soru üzerine de Nebati, “Gıdada fiyatları artıracak bir gerekçe yok. Gübre, mazot fiyatları geçen yılın altında. Personel giderleri hariç herhangi bir yerde artış söz konusu değil. Gıda fiyatlarındaki artışın kontrol edilebileceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

EYT'nin bu yıl için bütçeye maliyeti 255 milyar lira

Bakan Nebati, EYT düzenlemesine ilişkin soruları da yanıtlayarak, Türkiye bütçesinin güçlü olduğunu vurguladı. Geçen yılın aralık ayına kadar EYT düzenlemesi için 2023 bütçesine yönelik çok sıkı tedbirler aldıklarını belirten Nebati, "Bana Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı olarak 'Bu ödemeyi yapacaksın' dediklerinde benim hazır olmam gerekiyordu. 31 Aralık'ta biz EYT'nin bu yılki yükünü kasaya koyduk." değerlendirmesinde bulundu.

Nebati, Türkiye'nin 20 Aralık 2021'e kadar yaşanan döviz kuru ataklarını hak etmediğini, makroekonomik göstergelerin hiçbirisinin Türkiye'nin o duruma düşmesini gerektirecek bir altyapı sunmadığını anlattı. Geçen yılın mayıs ayından itibaren EYT ile ilgili hazırlıklarını sürdürdüklerini anımsatan Nebati, "Emekli ve memurlara 1 puanlık iyileştirmenin maliyeti 19 milyar lira, 15 puana yakın bir maliyet eklendi 270 milyar lira. EYT düzenlemesi için 2023 bütçesine yönelik çok sıkı tedbirler aldık. EYT'nin bütçeye maliyetini de bu yıl için 255 milyar lira olarak hesapladık, kasada hazır duruyor. Buna KGF kefaletleri dahil değil." dedi.

Bakan Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin net hata noksan verileriyle ilgili iddialarının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Net hata noksan suçlamalarıyla başladı, sanki bu ülke kara para aklıyor, uyuşturucu parasıymış gibi ifade eden cümleler kullandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin muhalefet partisinin genel başkanının söylediği bu ifade kendi ülkesini itham eden çok ağır suçlamalardır. Sanki bir tek Türkiye'de net hata noksan varmış gibi bir suçlamada bulundu, gerçekten üzüldüm. Ülkesine azıcık saygı duyan, azıcık seven, milliyetçilik duygusunu yaşatan birisi o ifadeleri kullanmazdı. 2021 verilerine göre ABD'deki net hata noksan 137 milyar dolar, 2021'de GSYH'ye oranı binde 6, Almanya'da 60 milyar dolar net hata noksan, GSYH'ye oranı yüzde 1,4, İngiltere'de 25,5 milyar dolar yüzde 0,8, Türkiye'nin net hata noksanı 2002'de 1,4 milyar dolar binde 2, 2022'de bu rakam 21 milyar dolara çıkıyor, GSYH'ye oranı yüzde 1,5 civarında olacak. İngiltere'nin net hata noksanı da bu dönemde 25 milyar dolardan 69 milyar dolara, Almanya'nın 60 milyar dolardan 88 milyar dolara çıktı."

Nebati, yapılandırmaya ilişkin sorular üzerine, 40-50 yıldır tahsil edilemeyen kamu alacakları olduğunu, bunun da kamu üzerinde bir yük oluşturduğunu söyledi. Bu sebeple yapılandırmada 2 bin liranın altındaki alacakların temizlenmesi yönünde düzenlemeye gittiklerini anımsatan Nebati, sadece bu düzenlemenin 7,9 milyon kişiyi ilgilendirdiğini bildirdi.

Nebati, gıda enflasyonunun azaltılmasına ilişkin bir soru üzerine de enflasyona karşı sabit ve dar gelirlilere yönelik ücret artışları yaptıklarını hatırlattı. Bakan Nebati, "Gıdada fiyatlarını artıracak bir gerekçe yok. Gübre, mazot fiyatları geçen yılın altında. Personel giderleri hariç herhangi bir yerde artış söz konusu değil. Gıda fiyatlarındaki artışın kontrol edilebileceğini öngörüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de seçimleri etkileyecek herhangi bir ekonomik operasyon riski görüp görmediklerinin sorulması üzerine de Nebati, "Türkiye'nin makroekonomik göstergeleri herhangi bir operasyona açık değil, yapılan operasyonların bir karşılığı olmaz. Biz ocak ayında borçlanmaya çıktık, 2 milyar 750 milyon dolar borçlandık. Borçlanmalarımızı devam ettiriyoruz. Merkez Bankası rezervlerimiz çok kuvvetli. Bizim makroekonomik göstergelerde bir sıkıntımız yok. Parasal olarak operasyon çekebilecekleri hiçbir alan yok." ifadelerini kullandı.

Göstergelerimiz operasyona açık değil

Bakan Nebati, Türkiye’de seçimleri etkileyecek herhangi bir ekonomik operasyon riski görüp görmediklerinin sorulması üzerine de, “Türkiye’nin makroekonomik göstergeleri herhangi bir operasyona açık değil, yapılan operasyonların bir karşılığı olmaz. Biz ocak ayında borçlanmaya çıktık, 2 milyar 750 milyon dolar borçlandık. Borçlanmalarımızı devam ettiriyoruz. Merkez Bankası rezervlerimiz çok kuvvetli. Bizim makroekonomik göstergelerde bir sıkıntımız yok. Parasal olarak operasyon çekebilecekleri hiçbir alan yok” değerlendirmesini yaptı.