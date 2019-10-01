Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji’nde öğretmenlerin ödenmeyen maaşlarıyla ilgili açıklama yaptı.

17 OCAK, 20200
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Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji’nde öğretmenlere maaş ödenmemesi ile ilgili,  “Bunlar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın dışındaki bazı işlemler. Ama biz görevimiz gereği takip ediyoruz. O konuyla ilgili çözüm süreci çok hızlı bir şekilde yürüyor” dedi.

DEVRİ GERÇEKLEŞTİ 

Doğa Koleji’nin İTÜ Vakfı’na devri dün ticaret kayıtlarında tescil edildi. Devirle beraber İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, Doğa Koleji’nin de Yönetim Kurulu Başkanı oldu. 

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