Bakan Şimşek: Bayram etkisiyle yıllık cari açık nisanda 31,5 milyar dolara sınırlı yükseldi

Şimşek, bayram etkisiyle yıllık cari açığın nisanda 31,5 milyar dolara sınırlı yükseldiğini belirterek "Yıl sonunda cari açığın 34,7 milyar doların altında gerçekleşmesini öngörüyoruz" dedi.

10.06.2024 15:52:430
Paylaş Tweet Paylaş
Bakan Şimşek: Bayram etkisiyle yıllık cari açık nisanda 31,5 milyar dolara sınırlı yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından nisan ayı ödemeler dengesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Bayram etkisiyle artan dış ticaret açığı nedeniyle yıllık cari açık nisanda 31,5 milyar dolara sınırlı yükseldi." ifadelerini kullanan Şimşek, dış finansman girişlerindeki olumlu seyirin devam ettiğini vurguladı.

Şimşek, geçen yılın ilk 4 ayında portföy yatırımlarında 1,5 milyar dolar net çıkış, bu yılın aynı döneminde ise 5,8 milyar dolar net giriş olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Orta-uzun vadeli tahvil dahil dış borç çevirme oranları aynı dönemde bankacılık sektörü için yüzde 90'dan yüzde 158'e, banka dışı özel sektör için ise yüzde 72'den yüzde 116'ya yükseldi. Programımız kapsamında attığımız adımlarla uluslararası doğrudan yatırımlarda da artış bekliyoruz. Yılın kalanında cari açığın 24-27 milyar dolar aralığında seyretmesini ve yıl sonunda OVP tahmini olan 34,7 milyar doların oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz."

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bvlgari Resort Bodrum için imzalar atıldı

Bvlgari Resort Bodrum için imzalar atıldı

Birgi ÇEKÜL Evi, yapay zeka ile geleceğe taşınıyor

Birgi ÇEKÜL Evi, yapay zeka ile geleceğe taşınıyor

İKSV işbirliğiyle İstanbul'da 3. Manda Festivali düzenlendi

İKSV işbirliğiyle İstanbul'da 3. Manda Festivali düzenlendi

'Avrupa ve Kanada'dan sonra yeni hedefler koyduk'

'Avrupa ve Kanada'dan sonra yeni hedefler koyduk'

Saat&Saat’ten 30. yılına görkemli kutlama

Saat&Saat’ten 30. yılına görkemli kutlama

Golf tutkunları Jumbo Golf Cup’24’te buluştu

Golf tutkunları Jumbo Golf Cup’24’te buluştu

Yorum Yaz