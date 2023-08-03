Bakan Şimşek: Enflasyon 2024'ün ortasından itibaren düşmeye başlayacak

Bakan Mehmet Şimşek, enflasyonun Temmuz’da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleştiğini belirterek, "2024 yılı ortasından itibaren enflasyon düşmeye başlayacak" dedi.

3.08.2023 11:57:380
Paylaş Tweet Paylaş
Bakan Şimşek: Enflasyon 2024'ün ortasından itibaren düşmeye başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun Temmuz’da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleştiğini belirterek, "Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz’da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak.

Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz. Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir."



Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Dünyanın aranan üreticilerinden olacağız

Dünyanın aranan üreticilerinden olacağız

Dur ya da harca etkisi

Dur ya da harca etkisi

“Arayışta olduğumuz birçok alan var”

“Arayışta olduğumuz birçok alan var”

Devlerin sınav yılı planları

Devlerin sınav yılı planları

Netlog Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak: Satın alacak şirket arıyoruz

Netlog Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak: Satın alacak şirket arıyoruz

Rönesans, büyüme rotasını Avrupa’ya çevirdi

Rönesans, büyüme rotasını Avrupa’ya çevirdi

Yorum Yaz