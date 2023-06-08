Bakan Şimşek, Twitter hesabından vatandaşlara seslendi

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Hükümetimizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yok" açıklaması yaptı.

8.06.2023 09:23:380
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Bakan Şimşek, Twitter hesabından vatandaşlara seslendi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hükümetin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun olmadığını belirterek, "Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var. Bu çerçevede sevgili vatandaşlarımızdan özellikle bir istirhamım var, uygulama ve politikalarımıza ilişkin lütfen benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyiniz." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, Twitter hesabından, vatandaşlara seslendi. TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek, göreve başladığını bildiren Şimşek, Hükümetin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun olmadığını vurguladı.

Şimşek, plan ve program dahilinde, belirlenen ilkeler çerçevesinde emin adımlarla çıkılan bu yolda hedeflere herkesin desteğini alarak ulaşacaklarının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var. Bu çerçevede sevgili vatandaşlarımızdan özellikle bir istirhamım var, uygulama ve politikalarımıza ilişkin lütfen benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyiniz. Saygılarımla."

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