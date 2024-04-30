Bakan Şimşek'ten dış ticarette iyileşme açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme eğilimi 8 aydır kesintisiz devam ediyor." ifadesini kullandı.

30.04.2024 14:46:060
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Bakan Şimşek'ten dış ticarette iyileşme açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme eğiliminin 8 aydır kesintisiz devam ettiğini bildirerek, "Martta yıllık dış ticaret açığı önceki yılın aynı ayına göre 26 milyar dolar iyileşerek 92 milyar dolara geriledi." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı mart ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Ekonomi programının çalıştığına dikkati çeken Şimşek, "Yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme eğilimi 8 aydır kesintisiz devam ediyor. Martta yıllık dış ticaret açığı önceki yılın aynı ayına göre 26 milyar dolar iyileşerek 92 milyar dolara geriledi. 2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık mal ihracatı 257,6 milyar dolara, turizm gelirleri ise 56,3 milyar dolara ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, salgın sonrası yeniden şekillenen tedarik zincirleri, stratejik rekabet ve küresel ticarette parçalanmanın, dost ve yakın ülkelerden tedarik eğilimini artırdığına işaret etti.

Stratejik konumuyla Türkiye'nin bu eğilimlerden en olumlu etkilenen ülkeler arasında yer aldığını kaydeden Şimşek, "Verimliliği artıracak yapısal reformlarla küresel ticaretteki yerimizi daha da güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

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