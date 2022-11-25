Bakandan ‘Asgari ücret açıklaması: Gerçekçi rakam üzerinde durmak lazım!

Asgari ücret zammına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, “Yüzde 50 zam olur mu?” sorusunu yanıtladı. Bakan Bilgin “Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım” dedi.

Asgari ücret zammı ve EYT düzenlemesine ilişkin konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, “Yüzde 50 zam olur mu?” sorusunu yanıtladı. Bakan Bilgin “Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Halen 5 bin 500 lira olan asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?” sorusuna? “İşletmelerin ödeyebileceği bir ücret arayışındayız” yanıtını verdi. Bakan Bilgin, “Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım” ifadesini kullandı.

Doğum ve askerlik borçlanması sigorta başlangıcı sayılacak mı?

Bakan Bilgin, Aralık ayında çözülmesi beklenen ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’la (EYT) ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bilgin, “EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok.” dedi.

Emekliyle ilgili prim düğümü çözüldü

Emekli olanların işe devam etmesi durumunda, normal çalışanlara göre primlerinin 5 puan yükseldiğini ve işverenlerin EYT düzenlemesinin hayata geçmesi sonrasında, bu farkın kaldırılmasını istediğini belirten Bakan Bilgin, buna çözüm olarak, “İşveren emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödüyor. Oradaki primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene sen EYT’li olan bu çalışanını atma, çalıştır. Biz sana sosyal güvenlik destek primi vereceğiz.” açıklamasında bulundu.

Eyt’linin kıdem tazminatı nasıl ödenecek?

EYT’lilerin kıdem tazminatı konusunda işverenin taleplerine de değinen Bakan Bilgin, “Bu konuda da Hükümetin bazı formülleri var.” diyerek şunları kaydetti;

Eyt’linin kıdem tazminatı taksitlendirilebilir mi?

“Öncelikle bu büyük bir sorun değil. Çünkü işveren kıdem tazminatını vergiden düşüyor. Ayrıca kıdem tazminatı ödemesini işveren işçisiyle kendi arasında anlaşarak taksitlendirebilir.”

İşverenin tazminat için kredi talebi

İşveren EYT’lilerin kıdem tazminatını ödeyebilmek için kredi talebinde de bulunuyor. Ancak Hükumet bu konuya sıcak bakmıyor. Kıdem tazminatının işveren tarafından hazır tutulması gerektiğine vurgu yapılıyor.

Sözleşmeli personel düzenlemesi

Bakan Bilgin, AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı sonrası sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesine ilişkin soruları da yanıtladı. Bilgin, kamudaki tüm sözleşmeli personelleri kapsayan düzenlemenin son halinin pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında ele alınacağını söyledi.