Bakan'dan Doğa Koleji açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Doğa Koleji’ndeki durumla ilgili bugün bir açıklama yapacağız” dedi.

18 ARALIK, 20190
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Bakan'dan Doğa Koleji açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün maaş krizinin yaşandığı Doğa Koleji’nde görev alan öğretmenler ve çocukları kolejde okuyan veliler ile bir araya gelecek. Bakan Selçuk, konuya ilişkin bugün bir açıklama yapacağını da söyledi.

Bakan Selçuk, öğretmen ve velilerin sorunlarını dinleyecek, bakanlığın çalışmalarını paylaşacak. Selçuk’un görüşmenin ardından bir açıklama yapması da bekleniyor.

Açıklamada, bakanlığın Doğa Koleji’ne karşı başlatılan soruşturmanın ayrıntılarına ve gelişmelere dair bilgi verilmesi bekleniyor.

Yaklaşık 80 bin öğrencisi bulunan Doğa Kolejleri’nde eylül ayından beri maaş krizi yaşanıyor. Maaşlarını alamayan öğretmenler Türkiye’nin farklı illerinde derslere girmeme, iş bırakma gibi çeşitli eylemler düzenliyor. (NTV)


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