Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yarın ön gösterimi yapılacak Türkiye’nin Otomobili ile fikri ve sınai mülkiyet hakları Türkiye’ye ait bir otomobile kavuşulacağını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yarın ön gösterimi yapılacak Türkiye’nin Otomobili ile fikri ve sınai mülkiyet hakları Türkiye’ye ait bir otomobile kavuşulacağını belirterek, “Belki de 2023 hedeflerimizden ikisini, yani küresel markalara sahip olmayı ve değeri milyar doları aşan Turcornlar ortaya çıkarmayı bu girişimle elde etmiş olacağız.” dedi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) 6. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreni'nde konuşan Varank, Türkiye’nin Otomobili’nin yarın ön gösteriminin yapılacağını kaydetti. Varank, şöyle devam etti:

“Biliyorsunuz yarın ülkemiz için tarihi bir güne hep birlikte şahitlik edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Kamuoyunda oldukça merakla beklenen Türkiye’nin Otomobili’nin yarın Gebze’de Bilişim Vadisi’nde ön gösterimi yapılacak. Bu törenle ayrıca ülkemizin teknoloji üssü olacak Bilişim Vadisi’nin resmi açılışını da gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin Otomobili ile fikri ve sınai mülkiyet hakları bize ait bir otomobile kavuşmuş olacağız. Belki de 2023 hedeflerimizden ikisini, yani küresel markalara sahip olmayı ve değeri milyar doları aşan Turcornlar ortaya çıkarmayı bu girişimle elde etmiş olacağız. Ben şimdiden Türkiye’nin Otomobili’nin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”