Bakanlık açıkladı: Uygulama 1 Ocak'ta başlıyor

Enerji kimlik belgesi uygulaması yeni yıldan itibaren devreye giriyor.

19 ARALIK, 20190
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Bakanlık açıkladı: Uygulama 1 Ocak'ta başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği"ndeki enerji kimlik belgesi uygulamasına ilişkin detaylara yer verildi.

Açıklamada, "1 Ocak 2020 itibarıyla binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranacaktır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir" ifadesi kullanıldı.

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