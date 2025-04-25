Bakanlık deprem sonrası ilanlardaki artışa ceza kesti

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışına gidenlere toplam 14,5 milyon lira ceza uyguladı.

25.04.2025 15:16:570
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Bakanlık deprem sonrası ilanlardaki artışa ceza kesti

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Fırsatçılığa asla geçit vermeyeceğiz." vurgusuyla yapılan paylaşımda, denetimlere ilişkin bilgi verildi.

İstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında aynı gün satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışı yapanların Bakanlıkça tespit edildiği belirtilen açıklama, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın zor durumda olmalarını fırsata çevirmek isteyen kişilerin her biri hakkında 250 bin lira olmak üzere toplam 14 milyon 500 bin lira para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığımızca, deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek durumlar takip edilmeye ve mağduriyete neden olabilecek uygulamaları engellemeye yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir."

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