Bakanlık, IMF iddialarını yalanladı

IMF'nin Türkiye ekibinin değiştiği, bu nedenle Türkiye'nin son dönemdeki ekonomi politikalarını daha yakından öğrenmek isteyebilecekleri için teknik ve rutin bir ziyarette bulunabileceği bildirildi.

28.08.2023 10:20:390
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Bakanlık, IMF iddialarını yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF'den destek istendiği iddialarını yalanladı. 

IMF'nin Türkiye ekibinin değiştiği, bu nedenle Türkiye'nin son dönemdeki ekonomi politikalarını daha yakından öğrenmek isteyebilecekleri için teknik ve rutin bir ziyarette bulunabileceği bildirildi. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada turizmde patlama yaşandığına dikkat çekerek, "Bir ayda 7,1 milyon ile dikkate değer sayıda yabancı ziyaretçiyi ağırlayarak tarihin en iyi temmuz ayına damga vurdu. Türkiye'nin cari açığının tüketici kredilerinin büyümesindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde (hazirandaki 56 milyar dolarlık 12 aylık bütçe açığından aralıkta 40 milyar dolar civarına) önemli ölçüde daralması bekleniyor” dedi.

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