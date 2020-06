Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli gıdalar listesi açıklandı. Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 69 firmaya ait 136 parti ürünü bakanlığın internet sitesinde kamuoyuna açıklandı. Hileli gıdaların tam listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

HANGİ ÜRÜNLERDE HİLE TESPİT EDİLDİ?

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıdalar listesini kamuoyuyla paylaştı. Tavuk eti, dana köfte, pişmiş et tantuni gibi gıda ürünlerinde at ve eşek eti tespit edildi. Yoğurtlarda jelatin, bitkisel yağ bulundu. Peynirlerde nişasta, süt yağı harici yağa rastlandı. Listede Alkollü alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharatlar, çaylar, bitkisel yağlar, çikolata kakao ürünleri, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ile takviye edici gıdalar yer alıyor.

HİLELİ GIDALARIN TAM LİSTESİ

Bakanlığın açıkladığı hileli gıdaların tam listesi şöyle:

Denetimler sonucunda taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları, bakanlığın internet sitesinden ilan edildi.



Duyuruda, söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde, bakanlıkça yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikayet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğuna işaret edilerek şu bilgiler verildi:



"Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır. Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 69 firmaya ait 136 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1551 firmaya ait 3 bin 492 parti ürün tüketicilerin bilgisine arz edilmiştir."



Duyuruda, alkollü ve alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay ve kahve ürünleri, bitkisel yağ, çikolata ve kakao ürünleri, et ve et ürünleri, takviye edici gıdalar ile süt ve süt ürünlerinde taklit-tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen ürünlerin listesi yer aldı. Listede, firma adı, marka, ürün adı, uygunsuzluk nedeni ve parti numaraları sıralandı.



Buna göre, 1 parti arıcılık ürünü, 4 parti alkolsüz içeçek, 28 parti alkollü içecek, 4 parti baharat, 2 parti çay ürünü ifşa edildi. Listede, 34 parti bitkisel yağ, 5 parti çikolata, 18 parti et ve et ürünü, 33 parti süt ve süt ürünü ile 7 parti takviye edici gıda yer aldı.



Uygunsuzluk nedenleri



Kamuoyuyla paylaşılan alkollü içeceklerde tersiyer butil alkol tespit edilirken, kimi ürünlerde ise dışarıdan etil alkol ilavesi yapıldığı belirlendi. Alkolsüz içeceklerde ise ilaç etken maddesi tespit edildi. Balda fruktoz ve glukoz saptandı.



Listede yer alan kırmızı toz ve pul biber ile siyah çayda gıda boyası olduğu anlaşılırken, çikolatalar, enerji içeceği, takviye edici gıdalar ve kahvede de ilaç etken maddesi bulundu.



Bitkisel yağlara da tohum yağları katıldığı anlaşılırken, denetimler sonucu, kırmızı et ve et ürünlerinde sakatat (baş eti, taşlık), kanatlı eti ve eşek eti tespit edildi.



Süt ve süt ürünlerinde ise bitkisel yağ, jelatin, nişasta ve harici yağ olduğu belirlendi.