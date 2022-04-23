Bakanlıklarda yeni atamalar ve görevden almalar

Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

23.04.2022 09:17:000
Paylaş Tweet Paylaş
Bakanlıklarda yeni atamalar ve görevden almalar

Bazı bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlara ilişkin görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türk Patent ve Marka Kurumu yönetim kurulu üyeliğine Alim Polat atandı.

Türkiye İstatistik Kurumu başkan yardımcılığına Fatih Şahin getirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğüne Muhammed Polat atandı.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşavirliğine Mustafa Turan görevlendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan, Strateji Geliştirme Başkanı Volkan Koç görevden alındı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Evi olmayan milyarder Elon Musk’ın özel jetinin içi nasıl?

Evi olmayan milyarder Elon Musk’ın özel jetinin içi nasıl?

Kalekim ilk çeyrek kârını açıkladı

Kalekim ilk çeyrek kârını açıkladı

Ekonomide çifte açık riski

Ekonomide çifte açık riski

Metaverse'in ilk sigortacılık merkezi Türkiye'den

Metaverse'in ilk sigortacılık merkezi Türkiye'den

Türkiye'de ortalama konut fiyatı 1 milyon TL'ye dayandı

Türkiye'de ortalama konut fiyatı 1 milyon TL'ye dayandı

İkonik LC Waikiki maymunu NFT oluyor

İkonik LC Waikiki maymunu NFT oluyor

Yorum Yaz