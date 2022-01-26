Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın Anadolu Ödülleri sahiplerini buldu

“Geçmişi Selamlamak” başlığıyla düzenlenen 2021 ödül programında Refik Halit Karay “Edebiyat”, Bedri Rahmi Eyüboğlu “Görsel Sanatlar”, Emre Arolat “Mimarlık”, Muzaffer Sarısözen “Müzik” ve Lütfi Akad “Sinema” alanında Anadolu Ödülü’nün sahibi oldu. Doğan Holding ana sponsorluğunda gerçekleşen Anadolu Ödülleri programında bu yıl ilk kez “Doğan Değer Ödülü” adıyla verilen Onur Ödülü ise geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan, Kalan Müzik’in kurucusu Hasan Saltık’ın oldu. Mimarlık jürisinin verdiği Destek Ödülleri’ne de Melike Altınışık ve Ömer Selçuk Baz değer bulundu.

Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından Anadolu’nun ortak kimliğine katkıda bulunan üretimlere dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen Anadolu Ödülleri, dönüşümlü olarak çiftli yıllarda kurumlara, tekli yıllarda kişilere veriliyor. 2021 yılında “Geçmişi Selamlamak” başlığı altında düzenlenen Anadolu Ödülleri’nin, son yüzyılda eser veren ve eserlerinde Anadolu’nun kültürel birikimini en üst düzeyde yansıtan sanatçılara sunulması hedeflendi. Adaylar beş ayrı dalda ayrı ayrı oluşturulan seçici kurul üyelerinin önerileriyle belirlendi.

Baksı’da üretecekler

Baksı Kültür Sanat Vakfı, bu yıl ilk kez Anadolu Ödülleri kapsamında Misafir Sanatçı Programı’nı da başlattı. 2021 ödül programında beş ayrı dalda, ödül alan her bir sanatçı adına genç bir yetenek Misafir Sanatçı Programı’na davet edildi. Görsel Sanatlar alanından Yılmaz Bulut, Sinema alanından Selman Nacar, Müzik alanından Mehmet Ali Şimayli, Edebiyat alanından Çağla Meknuze Kırant ve Mimarlık alanından Berin Erikçi bu programın ilk katılımcıları olmaya hak kazandılar. Genç sanatçılar bu yıl özel bir program dahilinde Baksı’da konuk edilecekler ve orada üretecekler.

Geçmişin birikimi, bugünün enerjisi ile

Anadolu Ödülleri 2021 programının sonuçları 19 Ocak’ta Hilton Bosphorus Oteli’nde açıklandı. Törende konuşan Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, “2020 Anadolu Ödülleri ile Arkeoloji, Gösteri Sanatları, Müzecilik, Restorasyon, Süreli Etkinlikler dallarında değerli projeleri belleğimizin ilk sayfasına kaydettik. 2021 Ödülleri’ni ise Edebiyat, Görsel Sanatlar, Mimarlık, Müzik ve Sinema alanlarında son yüzyıl içinde Anadolu’yu onurlandıran bireysel katkıları gündeme getirdik” dedi.

Prof. Dr. Hüsamettin Koçan şunları söyledi:

“Bugünün Türkiye’sinde kimliğimizin en belirleyici özelliğinin Anadolu birikimi olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda Anadolu insanının yaşam mücadelesini daha görünür kılmalı, orada yaşanan insan öykülerinin birikimini ve bizi nasıl zenginleştirdiğini yeniden görebilmeli, Anadolu’ya kültürler çöplüğü gözüyle bakmak yerine, değerler dünyasının toprağı olarak ondan gurur ve sevgi ile söz edebilmeliyiz. Baksı Kültür Sanat Vakfı olarak bu bağlamda Anadolu’yu geçmiş birikimler ve güncel enerji ile kültür ve sanatın barış coğrafyası olarak tekrar tekrar dünyamıza önermek istiyoruz.”

Anadolu’nun değerlerini onurlandırmak

Anadolu’nun zengin mirasını gelecek kuşaklara aktarmada önemli bir misyon üstlenen Anadolu Ödülleri’nin ana sponsoru olmaktan onur duyduklarını belirten Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı ise şunları söyledi:

“Bugün dünyada ve ülkemizde her gün giderek derinleşen, toplumların ve insanlığın birlikte hareket etme becerisini zedeleyen başlıca sorun kutuplaşma. Giderek keskinleşen kutuplaşmanın panzehri ise ortak değerlerimize sahip çıkmak. Doğan Grubu olarak kutuplaşmaya karşı durmak için 2017 yılında Ortak Değerler Hareketi’ni başlattık. Bu kapsamda yaptığımız araştırma, hepimizin ortak değerlerde buluştuğumuz ortak bir Türkiye hayali kurduğumuzu gösterdi. Anadolu’da, daha adil, eşit ve sevgi dolu bir dünyaya hizmet eden değerlerle bezeli çok katmanlı ve zengin bir kültür mozaiğine sahibiz. Mevlâna da, Yunus Emre de bu toprakların insanları. Bu toprakların mayası, kuşaktan kuşağa aktarılan değerlerle yoğruldu. Anadolu, hem ortak değerlerimizin yeşerdiği yer hem de en önemli ortak değerlerimizden biri. Doğan Grubu olarak, Anadolu’nun bize öğrettiklerine, anlattıklarına ve kadim değerlerimize sımsıkı bağlıyız. Dolayısıyla Anadolu’ya sahip çıkarak hepimize ait olanı ödüllendirmek kalbimize çok yakın bir konu; Anadolu Ödülleri’ni desteklemekten onur duyuyoruz. Bu yıldan itibaren, bir onur ödülü olan Doğan Değer Ödülü’nü takdim etmekten dolayı da ayrıca çok mutluyuz. Anadolu Ödülleri’nin ortak kültürel hafızamıza büyük katkı vermiş kurumları ve kişileri daha görünür kılmasını ve nicelerine ilham olmasını diliyorum.”

İlham ve vizyon

Konuşmasında 2021 ödülleri sürecini aktaran Düzenleme Kurulu Başkanı ve Seçici Kurul üyesi Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu ise, “Bu isimlerin Cumhuriyet tarihinde çarpıcı izler bırakan işlere imza attıklarını, bir ülkenin ortak kültürel hafızasının oluşturulmasına önemli katkılarda bulunduklarını söylememiz mümkün… Jürinin; Anadolu Ödülleri’nde yerel bir liyakat sunma kaygısının ötesinde, hayatımıza bir şekilde dokunan, yaşam pratiklerimize anlam katan, bizlere ilham veren, bireysel ya da kitlesel ölçekte farklı vizyonlar sunan isimlere yöneldiğini de özellikle vurgulamakta yarar var.” diye konuştu.

İlk yıldan bu yana, Anadolu Ödülleri’nin ana sponsorluğunu Doğan Holding üstlenirken, Kurukahveci Mehmet Efendi programa sponsor olarak katkıda bulunuyor. Bir kağnı tekerleğini temsil eden ödül heykelciği ise sanatçı Osman Dinç’in imzasını taşıyor.

2021 Seçici Kurulu’nda görev alan isimler ise şöyle sıralanıyor: “Edebiyat” alanında Doğan Hızlan (Başkan), Beşir Ayvazoğlu, Mario Levi, Metin Celal, Sunay Akın; “Görsel Sanatlar” alanında Prof. Dr. Zeynep İnankur (Başkan), Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu, Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu, Dr. İpek Duben, Doç. Dr. Zeynep Yasa Yaman; “Müzik” alanında Baki Duyarlar (Başkan), Cem Mansur, Cihat Aşkın, Erdal Erzincan, Evin İlyasoğlu; “Sinema” alanında Prof. Dr. Bülent Vardar (Başkan), Alin Taşçıyan, Atilla Dorsay, Derviş Zaim, Yeşim Ustaoğlu; “Mimarlık” alanında Prof. Dr. Suha Özkan (Başkan), Celal Abdi Güzer, Melkan Gürsel, Kerem Piker, Prof. Dr. Uğur Tanyeli.