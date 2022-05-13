Bankacılık sektöründe mevduat arttı

Sektörün mevduatı 6 trilyon 360,2 milyar lira, kredi hacmi ise 5 trilyon 445,8 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 32,1 milyar lira artarak 6 trilyon 360,2 milyar liraya yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 6 Mayıs ile biten haftada 32 milyar 110 milyon 60 bin lira artarak 6 trilyon 360 milyar 223 milyon 108 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,12 azalışla 2 trilyon 635 milyar 647 milyon 589 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,12 artışla 3 trilyon 469 milyar 616 milyon 658 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 243 milyar 53 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 215 milyar 224 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 6 Mayıs itibarıyla 1 milyar 712 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,69 artarak 788 milyar 824 milyon 826 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,22 artışla 707 milyar 13 milyon 470 bin liraya ulaşırken, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,76 düşüşle 354 milyar 611 milyon 335 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 294 milyar 80 milyon 829 bin lirası konut, 12 milyar 35 milyon 632 bin lirası taşıt ve 482 milyar 708 milyon 365 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dâhil toplam kredi hacmi de 6 Mayıs ile biten haftada 275 milyon 675 bin lira artarak 5 trilyon 445 milyar 817 milyon 341 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,19 artış kaydetti.