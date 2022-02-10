Bankacılık sektörünün toplam mevduatı azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 6,5 milyar lira azalarak 5 trilyon 591,2 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 4 Şubat ile biten haftada 6 milyar 543 milyon 105 bin lira azalarak 5 trilyon 591 milyar 196 milyon 471 bin liraya geriledi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,67 artışla 2 trilyon 63 milyar 932 milyon 833 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,42 azalışla 3 trilyon 306 milyar 733 milyon 52 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 252 milyar 653 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 225 milyar 93 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 4 Şubat itibarıyla 5 milyar 79 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,02 azalarak 736 milyar 91 milyon 317 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,45 artışla 642 milyar 577 milyon 696 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 1,43 yükselişle 307 milyar 751 milyon 41 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 275 milyar 353 milyon 65 bin lirası konut, 8 milyar 225 milyon 537 bin lirası taşıt ve 452 milyar 512 milyon 715 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 4 Şubat ile biten haftada 28 milyar 459 milyon 402 bin lira artarak 4 trilyon 822 milyar 579 milyon 161 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,84 artış kaydetti.