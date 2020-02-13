Bankalar Birliği’nden dolandırıcılık uyarısı

Türkiye Bankalar Birliği, dolandırıcılık amaçlı sosyal medya hesapları hakkında güvenlik uyarısında bulundu.

13 ŞUBAT, 20200
Paylaş Tweet Paylaş
Bankalar Birliği’nden dolandırıcılık uyarısı

Türkiye Bankalar Birliğinden (TBB) yapılan açıklamada, TBB’ye ait olduğu görüntüsü verilerek kredi kart aidatı iadesi gibi çeşitli vaatlerle banka müşterilerini dolandırmak için açılmış sosyal medya hesaplarının tespit edildiği belirtildi.

Birliğin sosyal medya üzerinden banka müşterisi bilgilerini talep ettiği bir uygulamasının bulunmadığı ve resmi internet site hesapları haricinde yönlendirmeler yapılmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kredi kartı veya kişisel bilgileri ele geçirmeyi ve banka müşterilerini dolandırmayı amaçlayan girişimlere kesinlikle itibar edilmemeli, banka ve kişisel bilgilerin asla paylaşılmamasına çok dikkat edilmeli ve bu alışkanlık haline getirilmelidir. Birliğimizin açıklamalarını takip etmek isteyen sosyal medya kullanıcıları, Facebook ve Twitter’daki @BankalarBirligi adresli resmi hesaplarımızı takip edebilir. Dolandırıcılık amacıyla Türkiye Bankalar Birliği adı kullanılarak açılmış sosyal medya hesaplarına karşı gerekli önlemler alınmakta, bu tür hesapların kapatılması ve sorumluların cezalandırılması için gerekli yasal başvurularda bulunulmaktadır.”

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kamu yatırımlarında en büyük pay ulaştırmaya ayrıldı

Kamu yatırımlarında en büyük pay ulaştırmaya ayrıldı

Bakan Varank: Sanayi üretimi 21 ayın rekoruna ulaştı

Bakan Varank: Sanayi üretimi 21 ayın rekoruna ulaştı

Arçelik’ten LG’ye patent ihlali davası

Arçelik’ten LG’ye patent ihlali davası

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.