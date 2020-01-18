Bankalara rekabet incelemesi

Rekabet Kurumu 20’den fazla banka hakkında ön araştırma başlattı.

18 OCAK, 20200
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Bankalara rekabet incelemesi

Edinilen bilgilere göre, Rekabet Kurumu bankalarla ilgili ön araştırma sürecini başlattı.

Ön araştırma kapsamında rekabet uzmanları bankalarda inceleme yürütüyor. Ön araştırmanın kapsamında bankaların mevduat, kredi, döviz, tahvil, bona, hisse senedi ve aracılık hizmetleri yer alıyor.

Bankaların bu faaliyetler sırasında birlikte hareket ederek rekabet yasasını ihlal edip etmediklerine bakılacak.

2013’TE 12 BANKAYA 1,1 MİLYAR LİRA CEZA KESİLMİŞTİ

Rekabet Kurumu, bankalarla ilgili olarak geçmiş yıllarda da benzer soruşturmalar yürütmüştü. 2013 yılında 12 banka ile ilgili olarak yürütülen soruşturma sonrasında bankalara 1,1 milyar lira para cezası kesilmişti.

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