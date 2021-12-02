Barclays, HSBC, RBS ve Credit Suisse’e kartel cezası

Avrupa Birliği kartel oluşturdukları gerekçesiyle Barclays, Credit Suisse, HSBC ve RBS’e toplam 344 milyon Euro (390 milyon dolar) ceza verdi.

2.12.2021 18:31:000
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Barclays, HSBC, RBS ve Credit Suisse’e kartel cezası

AB Rekabet Kurumu spot Döviz işlemlerinde kartel oluşturdukları gerekçesiyle Barclays, Credit Suisse, HSBC ve RBS’e para cezası verdi.

AB Komisyonu’na karteli daha önceden ihbar etmesi nedeniyle UBS 94 milyon Euro para cezasından kurtuldu.

En büyük cezayı 174.3 milyon Euro ile HSBC alırken onu 83.3 milyon Euro para cezası ile Credit Suisse, 54.3 milyon Euro ile Barclays ve 32.5 milyon Euro ile RBS izledi.

AB Rekabet Kurumu bankaların G10 ülkelerinin para birimleriyle yapılan spot döviz işlemlerinde kartel oluşturduğunu bildirdi.

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