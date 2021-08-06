Başarılı bir iş hayatı için 5 ev-ofis tavsiyesi

Sağlıklı ve başarılı bir iş hayatı için, doğru çalışma ortamına sahip olmanın önemini artık kimse inkar edemiyor.

Peki, iş hayatı ev-ofislere odaklanmışken, ev-ofisleri daha sağlıklı ve kullanışlı hale getirmek için neler yapılabilir?

1. Evin yaşam alanlarından izole olmalı

Evde çalışmak, pandemi nedeniyle acil bir zorunluluğa dönüştüğünde bu detay insanlar için göz ardı edilebilir olarak görüldü ama sağlıklı bir iş hayatını, evdeki akan giden yaşam düzeni içinde sürdürebilmek çok olası değil. Odaklanmanın gerektiği, gürültüden ve diğer dikkat dağıtıcı kaynaklardan uzaklaşmanın gerektiği iş süreçlerinde, çocukların bağırarak oyun oynadığı ve koşturduğu bir salonda çalışmak kısa süre sonra sorunlara yol açabilir. Elbette yaşam şartları herkes için evinde ayrı bir ofis odası oluşturmaya izin vermeyebilir ama eğer mümkünse, evdeki gürültüden uzaklaşmış bir ofis kurmak ilk hedef olmalıdır.

2. Dinlendirici bir atmosfer yaratmalısınız

Yorulduğunuzda küçük molalar verebileceğiniz ve sizi daha çok yormak yerine dinlendiren, içinden kaçmak değil, içinde dinlenmek isteyebileceğiniz bir ev-ofis tasarımı işlerinizin daha kolay yönetilmesini sağlayacaktır. Duvarda şık bir dünya haritası ya da masa üstünde sizi sakinleştirip dinlendirecek bir akvaryum doğru dekorasyon tercihi olacaktır. Hatta belki aklınızı biraz dağıtıp işten uzaklaşmak için ev-ofisinize bir puzzle da yerleştirmek isteyebilirsiniz.

3. Dünyadan da kopmayın

Salondaki televizyon evin diğer bireylerine hizmet ederken ev-ofis kurulumunuz için, haberleri veya ilgi duyduğunuz diğer programları da takip edebileceğiniz, sizi dünya ile bağlayacak ikinci bir televizyon faydalı olacaktır.

4. Dijital imkanları geliştirin

Ev-ofisinizi, evdeki diğer bireylerin de kullandığı internet bağlantısı üzerinden dijital dünyaya bağlamak bir seçenek... Ancak tehlikeli bir seçenek. Acil dosya yüklemesine ihtiyaç duyduğunuz bir anda badwith’in evin diğer bireyleri tarafından doldurulduğunu görmek işinize ciddi zararlar verebilir. Bu tür durumlar için, mobil hattınızdan bağlantı kurmak dahil olmak üzere, evdeki Wi-fi’nin kontrollerini elinizde bulundurmak ve hatta ev-ofisiniz için ayrı bir bağlantı seçeneği bulundurmak akıllıca bir çözüm olacaktır.

5. Ofis alanınızı özelleştirin

Evdeki diğer bireylerin, çalışma alanınıza saygı göstermeleri, çocukların sizden habersiz bu alanı kullanmamaları, ofis alanınızdaki eşyaların sizden habersiz alınmaması veya yer değiştirmemesi de büyük önem taşıyor zira acil bir durumda hayati öneme sahip bir materyali yerinde bulamamak, iş hayatınız için ciddi bir probleme yol açabilir. Evin diğer bireylerini bu konuda bilgilendirmeniz ve bu hususa saygı göstermelerini istemeniz yerinde olur.