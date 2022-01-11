BAT Türkiye’den önemli yetenek ihracı

Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Gökhan Bilgiç, BAT Orta ve Kuzey Avrupa Bölge Direktörlüğü’ne getirildi.

11.01.2022 11:00:000
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BAT Türkiye’den önemli yetenek ihracı

British American Tobacco (BAT) Türkiye’den önemli bir yetenek ihracı gerçekleşti.

British American Tobacco(BAT) Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü olarak görev yapan Gökhan Bilgiç, 1 Ocak 2022 itibari ile BAT Orta ve Kuzey Avrupa Bölge Direktörlüğü’nü üstlendi.

British American Tobacco (BAT) Türkiye dünyaya yetenek ihraç etmeye devam ediyor. Bugüne kadar 45’in üzerinde Türk çalışanı 15 farklı ülkede önemli görevlere atanan BAT Türkiye’den bir yetenek ihracı da BAT Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Gökhan Bilgiç ile gerçekleşti. Gökhan Bilgiç, yılbaşı itibariyle BAT Orta ve Kuzey Avrupa Bölge Direktörü olarak Almanya, Avusturya, Estonya, Letonya,Litvanya, Polonya ve İsviçre’den oluşan dünyanın en önemli bölgelerinden birinin sorumluluğunu üstlendi.

BAT’ye 2013 yılında Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Genel Müdürü katılan Gökhan Bilgiç, BAT’den önce başta Coca-Cola olmak üzere birçok farklı sektörde başarılı bir kariyere sahip. Bilgiç, 2017 yılında Türkiye & Kuzey Kıbrıs ve Kuzey Afrika Bölgeleri’nin birleşmesiyle Türkiye ve Kuzey Afrika Bölge Direktörlüğü rolüne atandı. 2020 yılında Kafkaslar Bölgesi’nin de katılmasıyla Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Afrika Bölge Direktörlüğü görevini üstlendi. BAT Türkiye Kafkaslar ve Kuzey Afrika Bölge Direktörlüğü süresince Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Afrika Bölgesi’ndeki ülkelerin dönüşümüne öncülük eden Bilgiç, aynı zamanda BAT Global’e yetenek ihraç etmeye, yalın ve verimli bir organizasyon yapısı kurulmasına liderlik etti.

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