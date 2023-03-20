Batan bankayı 1 sterline aldı, çalışanlarına milyonlarca sterlin prim dağıtacak

İflas eden Silikon Vadisi Bankası'nın Birleşik Krallık kolunu (SVB UK), 1 sterline satın alan HSBC yönetimi banka çalışanlarına 15-20 milyon sterlin prim dağıtma kararı aldı.

20.03.2023 15:56:220
Paylaş Tweet Paylaş
Batan bankayı 1 sterline aldı, çalışanlarına milyonlarca sterlin prim dağıtacak

Independent'in haberine göre SVB UK çalışanlarına yapılan bildirimde, 15 ile 20 milyon sterlin arasında "mütevazı" bir primin dağıtılacağı açıklandı. İflastan önce alınan bu kararın bankanın yeni sahibi HSBC tarafından da onaylandığı ifade edildi.

HSBC Birleşik Krallık CEO'su Ian Stuart yaptığı açıklamada, "Bu şirketin müşterilerini destekleyen kişileri elimizden kaçırmak istemedik. Onların uzmanlığını takdir etmek ve SVB UK'ya olan güvenimizi göstermek için daha önceden planlanmış bu ödemeleri onayladık" diye konuştu.

600 çalışana sahip olan bankanın, İngiltere Bankası tarafından organize edilen satışında ve devam eden süreçte hazineden herhangi bir harcama yapılmadığı vurgulandı.

Kaliforniya merkezli SVB'nin geçen hafta iflas etmesi yeni bir küresel bankacılık krizi endişelerini körüklemişti. Bankanın iflasının ardından küresel hisselerde milyarlarca dolarlık değer kaybı yaşanmıştı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Borsaya talep canlı kalır

Borsaya talep canlı kalır

Yukarı hareket devam edecek

Yukarı hareket devam edecek

Midas’ta masrafsız borsa işlemleri başladı

Midas’ta masrafsız borsa işlemleri başladı

Mücevher sektörünün ihracatı yüzde 4,5 büyüdü

Mücevher sektörünün ihracatı yüzde 4,5 büyüdü

Borsa İstanbul’da gong Barem Ambalaj için çaldı

Borsa İstanbul’da gong Barem Ambalaj için çaldı

Borsa İstanbul’da Gong, Bulls GSYO ve RePG Enerji için çaldı

Borsa İstanbul’da Gong, Bulls GSYO ve RePG Enerji için çaldı

Yorum Yaz