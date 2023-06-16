Bayramda KGM otoyol ve köprüleri ücretsiz

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

16.06.2023 09:54:360
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Bayramda KGM otoyol ve köprüleri ücretsiz

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Ücretsiz geçiş 24 Haziran gece yarısı başlayacak ve 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar sürecek.

Yap-işlet-devret projeleri, ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

Bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 24 Haziran Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. 

Şehir içi toplu taşıma hizmetleri bayramda ücretsiz

Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 28 Haziran Çarşamba saat 00.00'dan (salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece), 1 Temmuz Cuma gün sonuna kadar (Kurban Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.

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