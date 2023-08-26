BDDK kararı: KKTC, taksit sınırından muaf tutulacak

BDDK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkındaki Yönetmelikte yapılan değişikliklere ilişkin bilgilendirme yapıldı.

26.08.2023 09:48:260
Paylaş Tweet Paylaş
BDDK kararı: KKTC, taksit sınırından muaf tutulacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ilişkin hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin 3 ay olarak uygulanacağını açıkladı.

BDDK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 Temmuz tarihinde alınan hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına yönelik karardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin muaf tutulacağı belirtilerek, harcamaların 3 taksite bölünebileceği ifade edildi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

BDDK kararı: KKTC, taksit sınırından muaf tutulacak

BDDK kararı: KKTC, taksit sınırından muaf tutulacak

Fed Başkanı Powell'dan faiz artışı mesajı

Fed Başkanı Powell'dan faiz artışı mesajı

İş Bankası Grubu, iştiraklerini yeni şirket altında topluyor

İş Bankası Grubu, iştiraklerini yeni şirket altında topluyor

Bu hafta yatırım araçları performansı: Altın, borsa, döviz ne yaptı?

Bu hafta yatırım araçları performansı: Altın, borsa, döviz ne yaptı?

BDDK’dan konut kredisi kararı...

BDDK’dan konut kredisi kararı...

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan önemli açıklamalar

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan önemli açıklamalar

Yorum Yaz