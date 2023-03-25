BDDK kararları Resmi Gazete'de: İki yeni banka kuruluyor

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu iki yeni banka kurulmasına ve bir bankaya faaliyet izni verilmesine onay verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 23/03/2023 Tarihli ve 10541, 10542, 10543 Sayılı Kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. BDDK, 2 yeni banka kurulmasını ve 1 bankaya faaliyet izni verilmesini onayladı.

* Kurucu ortaklar Hardan Ayyed, Mohammed Noori Ayyed, Noor Ayyed, Vadeea Ayyed ve Vedat Ayyed tarafından 600 milyon TL kuruluş sermayeli 'Asır Yatırım Bankası A.Ş.' ismiyle bir banka kurulmasına izin verildi.

* Ziraat Bankası ve iştiraklerinin ortaklığıyla 2,5 milyar lira sermayeli Ziraat Dinamik Banka ismiyle bir dijital banka kuruluyor

* Ayrıca, Hayat Finans Katılım Bankası'na da faaliyet izni verildi.