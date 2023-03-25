BDDK kararları Resmi Gazete'de: İki yeni banka kuruluyor

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu iki yeni banka kurulmasına ve bir bankaya faaliyet izni verilmesine onay verdi.

25.03.2023 09:03:220
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BDDK kararları Resmi Gazete'de: İki yeni banka kuruluyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 23/03/2023 Tarihli ve 10541, 10542, 10543 Sayılı Kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. BDDK, 2 yeni banka kurulmasını ve 1 bankaya faaliyet izni verilmesini onayladı.

* Kurucu ortaklar Hardan Ayyed, Mohammed Noori Ayyed, Noor Ayyed, Vadeea Ayyed ve Vedat Ayyed tarafından 600 milyon TL kuruluş sermayeli 'Asır Yatırım Bankası A.Ş.' ismiyle bir banka kurulmasına izin verildi.

* Ziraat Bankası ve iştiraklerinin ortaklığıyla 2,5 milyar lira sermayeli Ziraat Dinamik Banka ismiyle bir dijital banka kuruluyor

* Ayrıca, Hayat Finans Katılım Bankası'na da faaliyet izni verildi.

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