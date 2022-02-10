BDDK, kur korumalı TL mevduat hesaplarına ilişkin verileri yayımlayacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin verilerin 14 Şubat'tan itibaren yayımlanacağını bildirdi.

10.02.2022 09:29:000
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BDDK, kur korumalı TL mevduat hesaplarına ilişkin verileri yayımlayacak

BDDK tarafından yapılan açıklamada, ilgili tebliğ hükümleri uyarınca uygulanmasına başlanan kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin büyüklüklerin kurumun periyodik yayınlarında 14 Şubat'tan itibaren paylaşılacağı belirtildi.

Açıklamada, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarının 24 Aralık 2021'den bu yana izlediği seyre yönelik bir grafik de paylaşılırken, 7 Şubat itibarıyla hesaplardaki toplam tutarın 313 milyar liraya ulaştığı, bunun 171 milyar lirasının Hazine, 142 milyar lirasının ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası destekli hesaplarda bulunduğu bilgisi verildi.

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