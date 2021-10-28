BDDK, Tera Yatırım Bankası’nın kuruluşuna onay verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), 300 milyon lira sermayeli Tera Yatırım Bankası AŞ unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulması onaylandı.

28.10.2021 10:24:000
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BDDK, Tera Yatırım Bankası’nın kuruluşuna onay verdi

BDDK’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Kurul kararına göre, Emre Tezmen, Oğuz Tezmen, Gül Ayşe Çolak, Fatma Nurcan Taşdelenler ve Arena Finans Faktoring AŞ tarafından 300 milyon lira sermayeli Tera Yatırım Bankası AŞ unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verildi.

Söz konusu karar, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik kapsamında verilen yetki çerçevesinde Bankacılık Kanunu uyarınca alındı.

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