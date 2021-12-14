BDDK'dan Emlak Katılım Bankası'na izin

BDDK, Emlak Katılım Bankası'na bilgi sistemleri alt yapısı sağlama izni verdi.

14.12.2021 09:30:000
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BDDK'dan Emlak Katılım Bankası'na izin

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'ye varlık kiralama şirketlerine bilgi sistemleri alt yapısı sağlaması konusunda faaliyet izni verilmesi kararlaştırıldı.

BDDK'nın konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karar doğrultusunda, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'e uyum konusunda azami özen göstermesi kaydıyla bağlı ortaklıkları olan varlık kiralama şirketlerine bilgi sistemleri alt yapısı sağlaması faaliyeti yürütebilecek.

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