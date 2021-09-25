BDDK'dan Inveo Yatırım Bankası AŞ'nin kurulmasına izin çıktı

BDDK, 300 milyon lira kuruluş sermayeli "Inveo Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verildi.

25.09.2021 09:49:000
Paylaş Tweet Paylaş
BDDK'dan Inveo Yatırım Bankası AŞ'nin kurulmasına izin çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), 300 milyon lira kuruluş sermayeli "Inveo Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verildi.

Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Inveo Yatırım Holding AŞ, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ, Inveo Portföy Yönetimi AŞ, Erhan Topaç ve Onur Topaç tarafından 300 milyon lira kuruluş sermayeli "Inveo Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verildi.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İlk 10 planı

İlk 10 planı

Kapitalizm nasıl kurtulur?

Kapitalizm nasıl kurtulur?

Güneş enerjisi

Güneş enerjisi

Tüketim azaldı

Tüketim azaldı

Değer arttı

Değer arttı

"Ekonomide aşağı yönlü riskler arttı"

"Ekonomide aşağı yönlü riskler arttı"

Yorum Yaz